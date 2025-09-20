Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las pensiones también peligran

En los últimos cuatro años las pensiones, con un Gobierno progresista, se han revalorizado de acuerdo con la subida del IPC: un 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024 y un 2,8% en 2025

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:47

Junto a los servicios públicos -sanidad y educación- y las políticas de cuidados a las personas, el sistema de pensiones constituye uno de los elementos ... esenciales del Estado social. En sus distintas modalidades -jubilación, viudedad, orfandad…- son un potente motor de solidaridad y cohesión que contribuye a que las sociedades sean más justas y equilibradas, con mayor equidad. Son una conquista democrática que debemos defender y mejorar. Especialmente en un momento muy preocupante, como el que vivimos, con en el auge de las ideas de ultraderecha, sus discursos y prácticas iliberales que pretenden destruir el papel del estado y dejar todo en manos del mercado, de la iniciativa privada. Con especial énfasis en intentar acabar con las pensiones de jubilación públicas, asunto en el que coinciden con las derechas clásicas.

Espacios grises

