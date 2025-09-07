Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Hay partido en 2027

El crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo invita racionalmente a un profundo pesimismo, pero es posible y necesario frenarlo; es un deber, ético y político, enfrentarse a sus planteamientos

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:16

El crecimiento de la ultraderecha en todo el mundo invita racionalmente a un profundo pesimismo. La puesta en práctica de sus ideas causa un enorme ... daño. Fragmenta a las sociedades. Estimula el odio y la violencia hacia distintos colectivos por su procedencia nacional, el color de su piel, su religión o su identidad sexual. Potencia el desmantelamiento del estado social a costa de los pensionistas y de la mayoría social, especialmente las personas más vulnerables.

