Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Efe
Motosierra para cercenar derechos y libertades

La deriva ultraconservadora afecta a los programas sociales y a las intervenciones estatales que buscan alcanzar una sociedad más equilibrada, con mayor equidad, con menores niveles de pobreza y más y mejor integración

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:59

Pueden resultarnos esperpénticas las imágenes de Javier Milei y su motosierra, reiteradas en distintos actos políticos en los que participa el iliberal presidente de Argentina. ... Pero, tras el esperpento, esas escenas reflejan a la perfección las actitudes violentas y los propósitos destructivos de las extremas derechas en todo el mundo. Su intención, poco o nada disimulada, de cercenar derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, las personas mayores o las afectadas por alguna discapacidad. De restringir gravemente las libertades. De devaluar y vaciar la democracia. De convertir en insignificante el papel del Estado. De afianzar un modelo autoritario que pretende el fortalecimiento de los privilegios de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. De construir un mundo mucho más injusto y desigual que el actual, en el que impere el más feroz y egoísta individualismo.

