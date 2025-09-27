Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Inmigración: datos y oportunidades

Canarias fue históricamente un pueblo de personas emigrantes, que en importante número se veía obligado a abandonar cíclicamente su tierra en busca de una vida mejor

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:32

Unos trescientos millones de personas en el mundo residen fuera de sus países de origen. Emigraron hacia otros lugares impulsados por distintas razones: desde la ... mejora de las oportunidades laborales a la posibilidad de vivir sin la constante amenaza que suponen los conflictos bélicos o los regímenes políticos que violan los derechos humanos. Además, la crisis Climática se encuentra detrás de muchos de los desplazamientos humanos, fenómeno que se incrementará en las próximas décadas por sus devastadores efectos (inundaciones, incendios, sequias, pérdida de cosechas…) que dificultaran mucho la vida en numerosos lugares del planeta. Hay que destacar, asimismo, que las migraciones no solo son hacia otros países. De hecho, son más numerosas las internas, por ejemplo, las que se producen de las zonas rurales a los núcleos urbanos.

