Gaza, exterminio en directo

Román Rodríguez

Román Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:50

Cuando mediante libros, documentales o películas nos acercamos al conocimiento de las atrocidades realizadas por los nazis -la extensión del odio, la deshumanización, los campos ... de concentración, el exterminio sistemático de millones de personas…- solemos preguntarnos cómo fue posible llevar a cabo semejantes crímenes contra la humanidad sin que nadie reaccionara; en primer lugar, la propia población alemana. Y hoy, ochenta años después, el mundo asiste como espectador al genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Y las organizaciones internacionales se convierten en cómplices del asesinato masivo por parte de uno de los ejércitos más potentes del mundo contra una población civil, a la que somete, además, como vemos estos días, a la hambruna.

