Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna libre

Reivindicar el nosotros

Desde esa convicción nace Municipalistas Primero Canarias, un proyecto político que reivindica un nacionalismo de nuevo tipo, capaz de mirar hacia el futuro sin renegar del pasado

Raúl García Brink

Miembro de la Gestora de Municipalistas Primero Canarias

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Durante las últimas décadas, el nacionalismo se ha convertido en una palabra sospechosa. Su sentido ha sido distorsionado por líderes autoritarios y movimientos ultraconservadores que ... lo han usado como coartada para dividir, excluir o imponer. Trump en Estados Unidos, Modi en la India, Orbán en Hungría o Meloni en Italia han hecho del nacionalismo una trinchera desde la que agitar el miedo al otro, glorificar la homogeneidad y justificar la desigualdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  6. 6 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  7. 7 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  8. 8 10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes
  9. 9 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reivindicar el nosotros