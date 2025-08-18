Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Efe
Opinión

Cuando el escándalo ya no escandaliza

Lo intolerable se vuelve rutina. ¿Hace cuánto dejamos de esperar dimisiones? ¿Hace cuánto que un escándalo no provoca una reforma legislativa seria?

Raúl García Brink

Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento Cabildo de Gran Canaria

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:08

Hace no mucho, un catedrático de la Universidad de Las Palmas me reenviaba por WhatsApp un artículo publicado en Science Advances, firmado por Tali Sharot ... y Cass Sunstein. El título era sencillo pero provocador: '¿Nos estamos acostumbrando al declive de la democracia?' Y lo cierto es que, a medida que avanzaba en la lectura, me iba resultando menos teórico y más cercano. Como si no hablara de 'la democracia' en abstracto, sino de una sensación concreta de estos últimos años: que pasan cosas graves y ya no nos escandalizamos. O, peor aún, que pasan cosas que antes habrían hecho caer a un gobierno y hoy apenas generan debate real, más allá del ruido en redes o en alguna tertulia televisiva.

Espacios grises

