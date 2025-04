El chino de La Isleta (II)

Mientras se redactó este artículo, continuación del primero, el viejo petrolero chino Hai Gong You 302, El chino de La Isleta para los amigos, estaba ... en aguas de Guinea Bissau repostando a los pesqueros de la flota china que faenan en la Zona Económica Exclusiva del primer narco-estado africano, Bissau. Cuando lean este texto, quizás ya este de vuelta en Las Palmas a por más combustible, y coincida con otro Hai Gong You…el 306, registrado en Liberia, y gestionado por un ente de Hong Kong, la China offshore del dragón.

Uno de los barcos chinos repostados, el Zhou Yu Leng 7, es un viejo frigorífico que administrativamente no existe fuera de los registros nacionales, y uno de los muchos barcos importantes para los intereses pesqueros chinos en la zona. Si tiramos un poco del cabo, se trata de un buque de 65 metros de eslora, del que es realmente difícil encontrar una foto fiable en una base de datos. Su posición aparece, y desaparece de los servidores online de tráfico. AIS (Automatic Identification System) spoofing?, una de las prácticas más habituales del entramado de la pesca furtiva.

Otro cliente es el Yuan Yu 7XX, donde las x son un código numérico. Grosso modo, cualquier pesquero chino. Uno más, como el viejo Hai Feng 823, otro frigorífico que está descargando en Dakar, donde la pesca china es reenviada a terceros puertos, ¿Las Palmas? Lo cierto es que esta ruina flotante fue habitual de operar en el puerto capitalino.

La primera lectura es que China tiene decenas de pesqueros al sur de Canarias, y todos parecen un listín de prefijos telefónicos. Nombres genéricos, ausencia de fotos, y buques que rondan los 40 metros de eslora, son los factores de esta flota sin cara. La ausencia de número IMO, es otra de las características de esta flota del óxido. Cualquier buque con más de 300 GT (Gross Tonnage) debe tener número IMO, algo así como su número de bastidor, inalterable. Ninguno de estos barcos osaría recalar a puerto comunitario, tras pasar muchos meses en la mar sin mantenimiento, pues quizás no volvería a zarpar tras una inspección de capitanía.

China forja una talasocracia, y ya es el primer constructor naval. Sus astilleros son líderes en tecnología, y fabricación, pero su flota pesquera en Africa deja mucho que desear en lo referente a su estado de mantenimiento, y transparencia operativa, o de datos de flota disponibles, en forma de fotos, número IMO, o capturas reales.

Lo cierto es que el tema no es nuevo, y hace un par de años, ya tuvimos una arribada masiva de pesqueros chinos a Las Palmas. ¡Sí, eran los Yuanyu 7XX¡ que iban destino a la actual costa de Bissau, y allí llevan dos años ya. Las únicas fotos de estos pesqueros son las que se hicieron en Malta, su escala previa.

La saga de los pesqueros Yi Feng 15,16,17, y 18, cuatro barcos de armador chino, pero abanderados en Senegal, para poder pescar, y presumiblemente señalados por el propio gobierno chino de faenar sin licencia en The Gambia, lo cual escenifica lo complejo del problema de la pesca china, escenifica como hay casos en que los propios armadores parecen operar a parte de las directrices nacionales.

La visión general, popular, de la flota pesquera china, es la de barcos decrépitos, oxidados, y tripulaciones con aspecto de indigencia. Lo cierto es que los que faenan en África occidental no son la mejor carta de presentación, pues tener un barco en la mar durante largas campañas, sin mantenimiento, pasa factura. Esa flotilla de 10 arrastreros que hicieron escala en Las Palmas, es la punta del iceberg de lo que podría arribar de llegarse a un acuerdo pesquero. Hagamos cuentas, ya los agentes de buques las hacen, y se frotan los dedos de la cuenta bancaria. Dar servicio de bunker, reparación, gestiones, y pertrechos a un goteo constante de barcos, es asegurar los ingresos portuarios directos, pero también indirectos; y evidentemente, el sector político canario, quiero pensar que pondría pocos peros a la llegada de capital chino al archipiélago, pues lo vendería como una gestión cuasi-propia, cuando tradicionalmente los gobiernos insulares, el nacionalista, y el continental, ambos son de raíz mesetaria, han vivido de espaldas a la mar. Sólo la visión marítima de la burguesía portuaria de Las Palmas tiene preocupaciones por la vía de ingresos que supone la economía off shore.

El estado de mantenimiento de sus pesqueros, las condiciones laborales de los tripulantes, chinos, y africanos, y como el ente global pesquero del dragón rojo adquiere terceros buques de apoyo, registrándolos en países africanos colaboradores, caso de Gabón, o Sierra Leona, para dar soporte operativo a su flota, pues la realidad es que aún no disponen de un puerto madre en Africa occidental que reúna las garantías operativas que sólo Canarias parecería ofrecerles, es un tema delicado para ellos.

Pero el asunto que se intentaría desviar, es el de la pesca en sí, y como China siempre está en el ojo del huracán de prácticas pesqueras presumiblemente poco sostenibles, por no hablar directamente de un expolio de los recursos marinos de los estados que hemos citado. No se puede categorizar que China pesca ilegalmente por sistema; pues el acuerdo con Bissau, ratificado por el propio Xi Jingping, es perfectamente legal, pero tal vez no sea tan beneficioso a la larga para las frágiles economías de los países ribereños, una vez el ecosistema no soporte más pesca industrial, los yuanes desaparezcan, y las comunidades costeras de la pesca artesanal, se queden huérfanos de su medio de sustento tradicional. Un ejemplo de esto fue Mauritania, y Senegal, donde la sobrepesca, mucha descargada en Las Palmas, ha arruinado el ecosistema de las especies comerciales. Pues se busca otro caladero, y se firma un nuevo convenio.

En 2026 llegaría a Tenerife un dique flotante de fabricación china, y Tenerife Shipyards sería el explotador. Una de las grandes preguntas es: ¿tiene la empresa capacidad real para tal adquisición?, ¿o ha sido 'ofrecido', por China, el Dique de Troya, en unas condiciones de pago bondadosas, y es esa una de las puertas de entrada del capital chino al sistema portuario canario? ¿Sería el puerto fantasma de Granadilla, monumento al despilfarro público, y cementerio de cayucos, el destino del dique flotante, y uno de los atraques de la flota china? Lo veremos.

Pero no sólo se trataría del sector pesquero. COSCO (China Ocean Shipping Company), el gigante chino de la containerización, cuarto a nivel mundial, ya presente en Las Palmas por medio de una representación local, podría ser otra de las claves de la llegada de capital a las islas; transformando Las Palmas en ese hub de cara al África más próxima, cual promesa sin cristalizar que siempre aparece en la órbita de la diversificación de la economía del archipiélago. La realidad es bien distinta, COSCO, a corto plazo, no contempla ser ese nodo de distribución de manufacturas Made in China para África.

El transportista chino no es sólo containerización ordinaria, pues hay que contemplar la carga refrigerada en containers frigorificos, y eso nos cierra el círculo con el sector pesquero que descarga en Las Palmas pesca ya procesada, o para serlo. El actual hub de COSCO es Valencia, y eso incluye a la geografía canaria para el Mediterráneo occidental.

¿Por qué no en un futuro, Las Palmas como ese gran hub de cara a África, que modestamente ya lo es en algunos sectores? La geografía boga a favor, ahora falta que los números sean competitivos, pues fue precisamente ese factor, el que robó parte del negocio del procesado de pesca congelada en favor de estados de África occidental, donde precisamente faena la flota china.

En caso de la llegada de la flota del gigante asiático, el Puerto de la Luz y Las Palmas, y su astillero de reparación, ya consolidado, y referente en el atlántico medio, le haría colgar el cartel de todo vendido, pues supondría una clientela fija. Xi Jingping ya ha visitado más veces Canarias, que Madrid, y pocas cosas en la vida son causales, y sí casuales.