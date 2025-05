Que vuelva Chikilicuatre

Comenta Compartir

El Festival de Eurovisión me importa un pimiento, pero ver cómo los telediarios abren con la decepción que ha provocado que Melody hiciese el ridículo ... en la clasificación general y que esto se convierta en asunto de estado, con la intervención del presidente Pedro Sánchez, es un reflejo del país en el que vivimos. En serio que no hay asuntos de vital importancia para la ciudadanía que abrir un informativo con esta chorrada y poner en duda hasta el televoto de la gente. Pues no vayan más a Eurovisión y así no tenemos por qué aguantar esto.

Prefiero que vuelva Rodolfo Chikilicuatre, con su 'Chiki Chiki', y que Pedro Sánchez le haga una recepción en Moncloa. Esa participación del actor Diego Fernández, que se promocionó a tope en el programa de Andreu Buenafuente, se produjo cuando RTVE decidió ese año democratizar el proceso de selección. De ese modo, quien quisiera participar podría colgar su propuesta en el portal de MySpace y España votaría su preferido. Y para coñas ahí estamos los primeros, y Chikilicuatre fue el elegido. Un fiel reflejo de lo que significa Eurovisión, algo que ahora es un asunto trascendental. Jajaja. Uno, 'el brikindance'; dos, 'el crusaíto'; tres, 'el maiquelyason' y cuatro, 'el robocop'. Ahí salió España, representada por un actor con una guitarra de juguete. Pues es cuestión de recordarle a Pedro Sánchez que aquel año de chufla y disparate, Rodolfo Chikilicuatre finalizó en la 16ª posición, mucho mejor que Melody. Eso sí es para reírse a carcajada limpia. Seguimos sin saber qué causó el apagón general en el país, qué sucedió con el presunto sabotaje a las líneas del tren, etc. Pero nuestra preocupación es que Melody merecía otro trato. Jajajaja. Los menores migrantes siguen hacinados en Canarias y sin respuesta, los migrantes que cumplen su mayoría de edad se ven fuera de un sistema que no funciona y tienen que buscarse la vida como realmente puedan, los partidos políticos se enfrascan en combates dialécticos, pero nadie dimite y nadie rompe un pacto, la dependencia continúa siendo una pesadilla para miles de familias, etc. Pero esto no es importante. Lo que nos importa es 'Salvar a Melody'. Es lo que me faltaba por ver. El hastío político está llegando ya a unas cotas inimaginables, pero la sorpresa continúa siendo diaria, desviando la atención con boberías como si la gente se chupase el dedo. Sigan así y mientras tanto, no se olviden de la letra: «Baila el Chiki Chiki, lo bailan los 'jevis' y también los frikis...».

