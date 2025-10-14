Empiezan los movimientos, las propuestas disparatadas, los ataques entre unos y otros, las conspiraciones, etc. Muy pronto ha comenzado la campaña electoral en Canarias, pensando ... en las elecciones de 2027, y es que los políticos solo piensan en su futuro, ya que se inicia un carrusel de ideas que en nada tienen que ver con la preocupación diaria de los ciudadanos y ni siquiera son capaces de analizar las cosas antes de proponerlas.

El panorama político en Canarias empieza a moverse. Ya todos tienen en mente las urnas, intentando alianzas y evitando sobresaltos en este año y medio que falta. Pero muchas veces la realidad es muy distinta al pensamiento político y ejemplos de encuestas ridículas hay miles. Pero en este proceso de buscar propaganda electoral me ha sorprendido que el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) quiera reactivar la selección canaria de fútbol.

Han llevado al Pleno del Parlamento una Proposición No de Ley solicitando el retorno de la selección canaria de fútbol, tanto en su versión femenina como masculina, «como expresión de orgullo canario, como un símbolo vivo de unidad y una apuesta por la juventud y la proyección internacional del archipiélago mediante su participación en competiciones y torneos como selección invitada». El último amistoso de la selección canaria masculina data del año 2007.

Pero yo me pregunto: ¿Han analizado el actual estado del fútbol canario? ¿Por qué no hay ningún club masculino en la máxima categoría? ¿Cuántos equipos de las islas han llegado a Segunda Federación y han bajado de un plumazo? ¿Cuántos jugadores canarios están ahora despuntando en los principales clubes del archipiélago? Me da que en eso no han pensado. Solo en enarbolar la bandera para disputar un partido en el que los políticos se hagan la foto de rigor, y punto.

Mientras tanto el fútbol de base agoniza. La Federación es capaz de compensar el pago de sus federados a un portal de Internet con hamburguesas y papas fritas, y los clubes se las ingenian como pueden para sacar adelante sus proyectos. Pero ahora lo que interesa es que Canarias celebre partidos internacionales, con un interés nulo.

Lo que nos queda. El ciudadano de a pie sigue luchando con infinidad de problemas que no se resuelven, pero entramos en una etapa divertida en la que los políticos son capaces de ver burros volando. Pero al final, las urnas marcarán el devenir de muchos de ellos.