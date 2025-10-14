Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Mi punto de vista

Propaganda electoral

«Los políticos ya piensan en las urnas con propuestas alejadas de lo que realmente le importa al ciudadano»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Empiezan los movimientos, las propuestas disparatadas, los ataques entre unos y otros, las conspiraciones, etc. Muy pronto ha comenzado la campaña electoral en Canarias, pensando ... en las elecciones de 2027, y es que los políticos solo piensan en su futuro, ya que se inicia un carrusel de ideas que en nada tienen que ver con la preocupación diaria de los ciudadanos y ni siquiera son capaces de analizar las cosas antes de proponerlas.

