Como pollo sin cabeza

Dicho y hecho. Hace semanas adelanté que la Federación Canaria de Atletismo celebró en Moya el Campeonato de Canarias absoluto de trail running, una cita ... a la que solo acudieron 17 atletas -12 hombres y 5 mujeres-, en un evidente dato que invitaba a la reflexión. La Federación Canaria ha cambiado de presidente, pero dentro siguen los mismos de antes, y eso se nota.

A bombo y platillo, con fotos rimbombantes, con las redes sociales echando humo en las jornadas previas, pero cuando llega la competición todo se esfuma, porque lógicamente los resultados evidencian que el trabajo que se está realizando es ridículo. Da igual que solo compitan 17 atletas en el Regional, es intrascendente que la mayoría de corredores de nivel de las islas ya les importe esto un pimiento, les importa un pepino que la planificación sea nefasta, etc. La realidad es que a los Campeonatos de España, Canarias no falta, algo que le llega a los políticos de turno que de esto no tienen ni idea.

¿Pero alguien analiza los resultados? Nadie. Todo sigue igual. Pasará un breve tiempo y volverán las fotos, las reuniones previas para nada, la celebración de campeonatos de trail running ridículos. Y una vez más se cumple la premisa que he dicho siempre y que a más de uno le molesta: El atletismo tiene lo que se merece.

Este pasado fin de semana en Ibiza, Canarias quedó en el puesto 14º en categoría absoluta masculina, es decir, última; 11ª en chicas, de 14 selecciones; décimos en categoría sub 23 masculino, de diez selecciones, es decir, últimos; sextas en sub 23 femenina de siete combinados; 12º en categoría Promoción masculina de 13 selecciones; y octavas de doce en Promoción femenina. Pero a los políticos y a los responsables del trail running de Canarias les escucharán decir una y otra vez que el archipiélago es una potencia en este deporte. ¿Algo está fallando? O la amistad es lo que prevalece.

Si la Canaria es un despropósito, quiero solo entrar a pies juntillas en la Federación Insular. Algunos clubes han liderado una moción de censura y el tiro les ha salido por la culata, tal y como ha decidido la Junta Electoral, pero estos no dicen ni mú de la gestión de la Canaria.

Les voy a pedir un consejo. La política no puede mezclarse con el deporte, así que ojo a navegantes que vienen curvas en las próximas semanas, con noticias relevantes. Tampoco se pueden mezclar intereses personales con el puesto que uno ocupa a nivel federativo. El atletismo está moribundo y lo que quieren es matarlo.