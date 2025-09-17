Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Políticos en bicicleta

Mi punto de vista ·

«Gran Canaria dice no a la Vuelta Ciclista en la isla si está el equipo de Israel. Tenerife dice sí. Viva la fiesta»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:11

¿Por qué Israel continúa participando en todas las competiciones deportivas internacionales? ¿Por qué no se ha anulado su presencia como se hizo con Rusia ... a raíz de la guerra con Ucrania? Esta es la principal cuestión a resolver y a la que los políticos deben dar respuesta de manera urgente, mientras la barbarie continúa día a día en Gaza. ¿Han escuchado al presidente del Comité Olímpico español hablar del asunto? Está calladito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  3. 3 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  4. 4 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  5. 5 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público
  9. 9 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana rehabilita las piscinas naturales del Castillo del Romeral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Políticos en bicicleta

Políticos en bicicleta