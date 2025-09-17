Políticos en bicicleta

¿Por qué Israel continúa participando en todas las competiciones deportivas internacionales? ¿Por qué no se ha anulado su presencia como se hizo con Rusia ... a raíz de la guerra con Ucrania? Esta es la principal cuestión a resolver y a la que los políticos deben dar respuesta de manera urgente, mientras la barbarie continúa día a día en Gaza. ¿Han escuchado al presidente del Comité Olímpico español hablar del asunto? Está calladito.

El conflicto se trasladó durante las últimas semanas a la Vuelta Ciclista a España, ya que en esta edición participó un equipo de Israel. Yo soy de la opinión que cuando el fango político entra en el deporte, los intereses son máximos y en muchas de las ocasiones quiénes opinan no tienen ni idea, ni les interesa el deporte en sí. Pero lo sucedido con la Vuelta Ciclista a España provoca una reflexión profunda en Canarias.

El Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias habían alcanzado un acuerdo para que la Vuelta Ciclista a España 2026 concluyese en las islas, con dos etapas en Tenerife y dos en Gran Canaria, con la subida al Pico de las Nieves como principal atracción en nuestra isla. Pero los últimos acontecimientos le han dado la vuelta a la tortilla y nos muestra un panorama curioso y divertido.

El Cabildo de Gran Canaria -NC-PSOE- ha sido tajante y ha manifestado públicamente que si el equipo de Israel continúa en competición la Vuelta Ciclista no pisará Gran Canaria el próximo año. Por su parte, el Cabildo de Tenerife -CC-PP-, en la voz del vicepresidente Lope Afonso, ha dicho que ellos mantienen su compromiso. ¿Y el Gobierno de Canarias qué opina? Resulta paradójico este asunto, dependiendo del interés de cada uno, demostrándose que el fango político está metido de lleno.

El ciclismo es el gran perjudicado de todo lo que está sucediendo. Israel participó en el Eurobasket, y España también; Israel está compitiendo en el Mundial de atletismo, y España también, pero ahora muchos enarbolan la bandera de no mirar hacia otro lado. ¿Ahora sí y antes no?

Hace cinco meses el Club Baloncesto Gran Canaria disputó en el Gran Canaria Arena la final de la Eurocup ante el Hapoen Tel Aviv de Israel. ¿Se suspendió el partido? No. El genocidio y la barbarie estaba latente en Gaza en esas fechas, pero ahí sí que muchos miraron hacia otro lado. Antes no y ahora sí. Resulta curioso. Pero ya saben que los políticos caminan dependiendo de la fuerza del viento.

El hartazgo de la sociedad hacia la política continúa incrementándose.