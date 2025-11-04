Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025

El patio está muy revuelto

Mi punto de vista ·

«San Mateo, Guía, Agaete y ahora Valsequillo. La política en Gran Canaria está en plena ebullición»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

El patio político está más revuelto que nunca, y lo que queda. Gran Canaria vive momentos convulsos y ya todos tienen la mente puesta en ... la nueva cita electoral de 2027, por lo que el entretenimiento aún está garantizado. La creación de Municipalistas Primero Canarias, a raíz de la ruptura con Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha agitado la coctelera. Ya se han presentado cuatro mociones de censura en la isla: San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y ayer la de Valsequillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  6. 6 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  7. 7 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  9. 9 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  10. 10 Encuentran un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde desapareció un bañista el domingo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El patio está muy revuelto