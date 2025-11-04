El patio está muy revuelto

El patio político está más revuelto que nunca, y lo que queda. Gran Canaria vive momentos convulsos y ya todos tienen la mente puesta en ... la nueva cita electoral de 2027, por lo que el entretenimiento aún está garantizado. La creación de Municipalistas Primero Canarias, a raíz de la ruptura con Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha agitado la coctelera. Ya se han presentado cuatro mociones de censura en la isla: San Mateo, Santa María de Guía, Agaete y ayer la de Valsequillo.

Cada uno intenta encajar su pieza del puzle y a esto hay que añadir las declaraciones de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, recalcando que «yo no estoy donde no se me quiere», en referencia a su no entrada en Primero Canarias cuando ella enarboló esa bandera y apostó firmemente porque Teodoro Sosa fuese el candidato al Cabildo de Gran Canaria. Añadiendo «que el camino aún es muy largo».

Los calderos están al fuego y hoy en día, a raíz de que los concejales que a mitad del mandato deciden romper con su propios partidos y pasar a los no adscritos, y ya legalmente pueden votar en posibles mociones de censura, todo puede suceder. Como ejemplo: Valsequillo. Una moción de censura que lleva pululando desde hace meses.

Ellos van a lo suyo mientras la sociedad cada día está más harta de la política y de los políticos. Para todo tienen respuesta y justificación, mientras que los problemas de los ciudadanos se acrecientan. La llegada de las urnas y las cábalas que los políticos hacen algunas veces suenan a ciencia ficción, porque la realidad de la calle es otra bien distinta.

La burbuja política es inmensa. Se recluyen en una verdad y en unos principios alejados del mundanal ruido. Cada día hay algo nuevo. Entre Ábalos, Koldo, Aldama y compañía, esto parece una función de circo, pero aquí en Gran Canaria esto continuará con nuevos capítulos que reconozco, a mí me entretienen.

Pactos, acuerdos y conspiraciones. La política ha entrado en una fase donde la credibilidad de cara al ciudadano es casi nula, por lo que el hastío puede derivar en unas connotaciones que nadie espera.

Mientras tanto, la vida sigue y las funciones de este circo político continuarán con acrobacias y muchas risas. Este martes el actual alcalde de Valsequillo ofrecerá una rueda de prensa para hablar de la moción de censura que le han presentado. Ahora las miradas están puestas en el ayuntamiento valsequillero, porque cada movimiento se convierte en una jugada más de esta gran partida de ajedrez.