Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Patadas a la obesidad

Mi punto de vista ·

«Canarias presenta unos índices alarmantes y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ofrece descuentos en comida rápida»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:57

Hace unos días leí una noticia y fue tal la sorpresa que me causó que tuve que leerla de forma detenida para certificar que lo ... que veía era cierto. La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) firma un convenio de colaboración con una cadena de comida rápida que permitirá a los más de 30.000 federados de la entidad, así como a sus familias, disfrutar de un descuento del 10% en todas las consumiciones realizadas. Pero lo más irritante de todo es que la FIFLP justifica esta firma añadiendo que: «Según las estimaciones de la Federación, este beneficio económico podría suponer, en el transcurso de un año, que cada federado recupere el importe abonado por el acceso al Portal del Federado gracias al ahorro generado en sus consumiciones». Es decir, el dinero que cada federado ha tenido que aportar este año a este nuevo portal será compensado en hamburguesas y papas fritas. Yo alucino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  7. 7 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  8. 8 La Catedral Bistró en Arucas, probablemente uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria
  9. 9 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  10. 10 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Patadas a la obesidad