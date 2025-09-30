Patadas a la obesidad

Hace unos días leí una noticia y fue tal la sorpresa que me causó que tuve que leerla de forma detenida para certificar que lo ... que veía era cierto. La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) firma un convenio de colaboración con una cadena de comida rápida que permitirá a los más de 30.000 federados de la entidad, así como a sus familias, disfrutar de un descuento del 10% en todas las consumiciones realizadas. Pero lo más irritante de todo es que la FIFLP justifica esta firma añadiendo que: «Según las estimaciones de la Federación, este beneficio económico podría suponer, en el transcurso de un año, que cada federado recupere el importe abonado por el acceso al Portal del Federado gracias al ahorro generado en sus consumiciones». Es decir, el dinero que cada federado ha tenido que aportar este año a este nuevo portal será compensado en hamburguesas y papas fritas. Yo alucino.

Los futbolistas y las futbolistas de nuestra provincia merecen instalaciones de primer nivel, poder tener una Mutualidad en condiciones, asesoramiento nutricional y deportivo, y un largo etcétera. No todo es recaudar. Hoy en día se justifica todo y con tal de buscar recursos económicos muchos argumentos se van al traste de un plumazo. Resulta curioso ver también en las redes sociales de la federación insular quién le da «Me gusta» al acuerdo. Echen un vistazo.

Hay que recordarle a más de uno que la obesidad afecta a casi medio millón de canarios, con una prevalencia del 20% en adultos y el 19% en niños, y se abordará en la sanidad pública con un nuevo programa de atención integral que incluye equipos multidisciplinares. El Gobierno de Canarias ha aprobado un Plan de Prevención de la Obesidad Infantil para combatir la obesidad en menores de 12 años, abordándola como una enfermedad con enfoques integrales y colaborativos.

El deporte es salud y como tal hay que afrontarlo. Hay detalles que sobran. Las federaciones también juegan un papel fundamental en todo ello. Los clubes callan. Nadie públicamente critica nada y miran hacia otro lado siendo cómplices de las decisiones que se tomen.

El fútbol debe ser ejemplo de muchas acciones, un motor de un empuje enorme que no debe mirar hacia otro lado. Todas las decisiones son justificables, pero intentar justificar esta medida para compensar el coste del nuevo portal del federado, a base de hamburguesas y papas fritas, no tiene ninguna lógica, ni ética con la que está cayendo.