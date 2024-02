Una nueva pantomima

En una jugada política, la Federación Canaria de Atletismo ha visto cómo el Gobierno de Canarias, en su área de Deportes, suspendió de sus funciones al anterior presidente Alberto Hernández, inmerso en un sinfín de despropósitos, situando al frente de una gestora a Omar Hernández, concejal de CC en el Ayuntamiento de El Paso y responsable del trail en las islas con Alberto Hernández al frente. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero se ha visto que en el día a día de la Canaria continúan los mismos de antes, pero ahora las cosas suenan más rimbombantes, con las redes sociales a pleno funcionamiento, con fotos y más fotos.

Aún quedan muchos capítulos por vivir para conocer cuál es la jugada maestra que provocará este movimiento en el atletismo de Canarias, pero transcurridos ya más de dos meses de gestora, el funcionamiento interno sigue siendo el mismo de antes. Y vamos como el último ejemplo. El pasado fin de semana se celebró en Teror un test clasificatorio para la formación de la selección canaria de trail running que acudirá el próximo 10 de marzo al campeonato de España de selecciones autonómicas, en categorías absoluta, sub 23 y promoción.

Los primeros clasificados lograban plaza para acudir a la cita nacional y desde la Federación Canaria se vendió el test como lo máximo. Si uno solo 'bebe' de la fuente oficial podrá comprobar que fue todo un éxito y esto seguro que se lo habrá trasladado el presidente de la gestora a la viceconsejería y a la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias. Pero la realidad fue bien distinta. La preparación de la cita a nivel organizativo merece un capítulo aparte, pero lo más significativo del test clasificatorio es que los atletas de Canarias le dieron la espalda a esta convocatoria. Entre los inscritos, en categorías Absoluta masculina y femenina, Sub 23 masculino y femenino y Promoción masculina y femenina no alcanzaron ni los 40 participantes. Otro dato. En categoría Sub 23 femenina no se clasificó nadie porque no se inscribió nadie. En Sub 23 masculino solo corrieron tres atletas y en Absoluta femenina solo cuatro. Un test brutal.

El nivel del trail running en las islas es enorme, con muchos atletas de élite. Ahora se excusan en la premura de tiempo y en la inmediatez de su llegada al cargo, pero la verdad es que los que llevan el trail running en la Federación son los mismos que en los últimos años. ¿Por qué no acude casi nadie? ¿Eso no interesa que se conozca? Sigan así. De foto en foto.