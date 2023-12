La mejor fiesta de fin de año

Aquella carrera que empezó en el parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria de forma modesta, sin hacer ningún tipo de ruido, entre un grupo de amigos del Tricán y, siempre, con un carácter solidario ve hoy en día como la San Silvestre de la capital grancanaria se ha convertido en la prueba referente y en la más participativa.

Para llegar al momento actual se han tenido que solventar muchos obstáculos, porque no todo ha sido un camino de rosas. Del Romano al paseo de la Avenida Marítima, sin provocar malestar y sin cortar ni una sola vía. Así se inició una aventura que este año repetirá la proeza de cerrar la Avenida Marítima para que los participantes puedan disfrutar de la vía en el tramo que comprende desde Julio Luengo a San Telmo. Miles de personas se inscriben en una carrera que se aleja de un calendario ya explotado, de un running que han pinchado entre todos y que últimamente ve cómo el número de inscritos en Gran Canaria sufre un estancamiento generalizado.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria vio su culmen antes de la pandemia y recuperar el pulso no será fácil. Para este próximo domingo, 31 de diciembre, la organización se marcó el objetivo de alcanzar los 10.000 participantes, una cifra que visto lo visto, con la ampliación de días para inscribirse, me temo que no se alcanzará. Pero al margen de inscritos, la San Silvestre para alcanzar las cotas que se pretenden debe funcionar como una maquinaria anual, con infinidad de acciones que mantengan viva la llama, con acuerdos que beneficien la progresión del evento y no solo despertar el espíritu solidario de la gente un mes antes de su celebración, con el respaldo garantizado en forma de subvención por parte de los organismos públicos, a lo que tanto se está acostumbrando a los organizadores de la isla en los últimos tiempos.

La San Silvestre es diferente y quien no haya vivido la experiencia que no lo dude. Es una carrera que tiene todos los ingredientes necesarios para hacer ejercicio y pasarlo bien, en la que es, sin duda, la mejor fiesta de fin de año de la capital grancanaria, ya que miles de personas se reúnen para finalizar 2023 y recorrer 6 kilómetros, corriendo o caminando, en un trazado muy llamativo. La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria ya es tradición, punto de encuentro, solidaridad y diversión. Este domingo se volverá a vivir una nueva marea de solidarios por las calles de la ciudad, en una prueba que debe seguir puliendo detalles.