¿Quién maneja mi barca?

Mi punto de vista ·

«El hastío hacia la política sube como la espuma y el ejemplo de la capital grancanaria es notorio»

Rafael Falcón

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:47

Érase una vez un municipio donde la basura rebosaba por sus calles sin que se pusiese solución hasta que a año y medio de las ... elecciones se dan cuenta de que la situación es insostenible y buscan la fórmula con un contrato de urgencia; había una vez un lugar de este mundo en el que se celebra un pleno extraordinario solicitado por el principal partido de la oposición para solicitar la reprobación de su alcaldesa y debatir los nuevos contratos de emergencia para el servicio de limpieza licitados por el consistorio y la cabeza visible de ese partido no acude porque está en Madrid; érase una vez un gobierno municipal mantenido como principal pilar por una superconcejala que acaba dimitiendo tras ser imputada por presunta malversación y fraude.

