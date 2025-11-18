Una imagen vale más que mil palabras

El panorama político en Gran Canaria está más entretenido que nunca. Valsequillo vivió ayer la cuarta moción de censura de los últimos meses, tras las ... de San Mateo, Santa María de Guía y Agaete, y se vivieron detalles, imágenes y momentos que desvelan un panorama muy entretenido de cara a las próximas elecciones en 2027. Ver por un lado a Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias, abrazando al nuevo alcalde Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) y por otro a Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar e impulsor de Primero Canarias, consolando a Francisco Atta (ASBA) resume lo vivido en Valsequillo.

Y enmedio, el PSOE. Los alcaldes socialistas de Santa María de Guía y Firgas acudieron a apoyar a Víctor Navarro, cuyo voto fue clave para que la moción saliese adelante contra Francisco Atta. La guerra Primero Canarias-PSOE está servida. Y de fondo está Nueva Canarias que tras la masiva marcha de cargos públicos a Primero Canarias está intentando recomponerse, sin olvidar a Onalia Bueno que promete emociones fuertes.

Valsequillo fue ayer el centro neurálgico de Gran Canaria. Hasta José Eduardo Ramírez, concejal de Primero Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acudió a mostrar su apoyo a Francisco Atta. Y es que en la capital grancanaria, con su marcha de Nueva Canarias y con la dimisión de Inmaculada Medina las aguas bajan algo turbias.

Y es que con la que está cayendo, los políticos siguen a lo suyo. Solo piensan en sí mismos. Y si no que alguien me diga a qué viene presentar el calendario de Navidad de la capital grancanaria, con un acto en la plaza de La Feria -organizado por el mismo de siempre- cuyo coste se conocerá en breve. ¿Eso que presentaron no se pudo hacer en la sala de prensa del Ayuntamiento? Siguen de espaldas a la realidad, pero ahora llega una época entretenida.

Con más luces y árboles navideños intentarán tapar las carencias, y luego se meterán en las carnestolendas con conciertos y artistas de aúpa, con dinero público. Pero ayer el mundanal ruido se trasladó a Valsequillo. En la plaza del Pilar hubo abrazos y consuelos que resumen bien a las claras lo que está sucediendo en esta isla.

Año y medio. La cuenta atrás ya se ha iniciado. Pero cuidado con algunos movimientos porque la sorpresa puede ser mayúscula para más de uno. Hay amores que matan y abrazos que pueden acabar en puñaladas. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio.