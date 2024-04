La historia no se puede borrar

El fútbol sala es el patito feo dentro de la Federación de Fútbol de Las Palmas. Los que habitualmente siguen esta columna de opinión habrán comprobado cómo he reiterado la falta de medidas y alicientes que provoquen que los niños y niñas de nuestra isla cuando lleguen a edad cadete no abandonen este bonito deporte. Cada año, bajo la premisa del copia y pega, se desarrollan las competiciones con pocos clubes y un futuro nada halagüeño. Pero el fútbol sala en Gran Canaria tuvo una época dorada.

Estos días la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, con su presidente José Juan Arencibia al frente junto a Manuel Hernández, presidente del Comité de Fútbol Sala, homenajeó a la selección canaria femenina que logró hace 25 años el campeonato de España se selecciones autonómicas. Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la UD Las Palmas, con el saque de honor en el partido ante el Girona, se sumaron a esta importante efemérides sin conocer, ni mucho menos, cuál es el estado actual del fútbol sala masculino y femenino de la isla en estos momentos.

Este homenaje a la selección femenina ha abierto una brecha que los políticos no tienen ni idea de ella. El mérito del equipo femenino es notorio y nadie lo discute, pero por qué la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas no le ha hecho nunca ningún homenaje a la selección de Las Palmas masculina que quedó campeona de España en los años 1989, en Cuenca, y en 1991, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero voy a ir más allá.

El próximo mes de junio se cumplen 30 años de una fecha histórica, que dio lustre al fútbol sala y al deporte de Gran Canaria y de Canarias. En junio de 1994, el Maspalomas Sol de Europa de fútbol sala se proclamó campeón de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un hito histórico de nuestro deporte. ¿La Federación o las instituciones tienen previsto conmemorar este 30 aniversario? O no harán absolutamente nada.

El fútbol sala actual en la isla necesita renovación y motivación. Promover una cadete autonómica para incentivar las categorías inferiores, hacer un calendario de copa llamativo y no un todos contra todos demostrando que no hay ninguna lucidez, promover con los clubes la creación de torneos veraniegos llamativos, etc, etc. ¿Pero cuántos años de lo mismo se lleva en el fútbol sala de Gran Canaria? La realidad es la que es, pero por favor no utilicen la historia como más les convenga.