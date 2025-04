La esencia aún se mantiene

Verme con un dorsal en una carrera por montaña es extraño en los últimos años. Este deporte tan bonito que muestra la belleza de nuestra ... isla desde un punto de vista inimaginable para muchos, con senderos de auténtico ensueño, no ha tenido un control adecuado y la masificación de pruebas acabó por un hartazgo personal, ya que la esencia de muchas de ellas se había perdido.

En su día comenté que en el futuro quedarían las que realmente mantuviesen ese espíritu y donde el participante, gran protagonista de esta fiesta, se viese arropado, querido y mimado. Y esa predicción se va cumpliendo. Muchos vieron un negocio con las carreras, pero han caído por su propio peso. Cansado ya de quiénes venden humo con registros de inscritos que siempre son históricos, cuando la realidad es que el estancamiento en el número de participantes es evidente, y que al político de turno le envuelven con papel celofán un incremento notorio en el número de nacionalidades, cuando muchos de ellos son residentes en las islas, poder encontrar pruebas hechas con esfuerzo y con la implicación de los vecinos es un tesoro que se ha ido perdiendo.

Esto lo he encontrado últimamente en Teror. El entusiasmo de unos locos por este deporte -Yeray, Néstor, Jacob y no me olvido de Rubén-, junto al Club Deportivo Los Álamos-El Pino, han hecho que esa esencia se pueda volver a disfrutar. El pasado sábado se celebró una nueva edición de El Álamo Race, una carrera modesta hecha en un barrio de Teror que ya se ha convertido en una de las más populares del calendario anual.

Me puse un dorsal y disfruté al ver cómo la Asociación de Vecinos La Igualdad de El Álamo se involucra al cien por cien con la prueba. Todos ellos colaboran en el voluntariado de una prueba dura y divertida, en el que no falta de nada y donde prima la seguridad de los participantes. Teror es un municipio que ha visto cómo a través del trail se ha abierto una ventana a que mucha gente conozca las entrañas de un municipio que ha trabajado a fondo en una red de senderos que hoy en día debe ser envidia de muchos.

Con su Aguas de Teror Trail-Desafío de los Picos y con su Álamo Race, el municipio de Teror es parada obligada para los amantes de un deporte que merece este entusiasmo. El trabajo que hay detrás en los últimos años con la rehabilitación de senderos y con la apertura de nuevos caminos es digno de elogio. Guanchía, subida a Los Pinos, nuevo cauce del barranco, etc. Avanzar con entusiasmo es posible.