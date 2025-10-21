Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres pasos de peatones y un semáforo. Imagen de una calle de la capital grancanaria.

Una ciudad destartalada

Mi punto de vista ·

«En la capital grancanaria el hartazgo ya es generalizado y no se debe mirar hacia otro lado»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 21 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Descompuesto, desproporcionado y sin orden. Así define la Real Academia de la Lengua Española la palabra destartalado. Las Palmas de Gran Canaria es hoy un ... día un ejemplo de ciudad destartalada. El hartazgo ya es generalizado y no se debe mirar hacia otro lado. Uno, de manera particular, puede poner mil ejemplos de situaciones rocambolescas que definen el deterioro que existe en infinidad de servicios. Limpieza, parques y jardines, movilidad, seguridad, etc. La capital grancanaria ha entrado, a falta de año y medio para un nuevo periodo electoral, en un sálvese quien pueda que se irá solventando con más luces navideñas y más presupuesto para el Carnaval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  3. 3 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  4. 4 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  5. 5 Las caídas de Redsys y Amazon en Canarias: colapso en los pagos con tarjeta y múltiples servicios afectados
  6. 6 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  7. 7 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  8. 8 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  9. 9 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  10. 10 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una ciudad destartalada

Una ciudad destartalada