La otra cara de la moneda

Es curioso ver a los políticos cómo se comportan cuando están en la oposición y cómo lo hacen cuando se encuentran en el poder. Ejemplos hay miles, pero hay uno reciente en la isla de La Palma que ha provocado malestar, aunque tranquilos que todos estarán callados por si acaso. Al electorado del PP en Canarias sorprendió en su día la votación favorable de CC a Pedro Sánchez en la investidura. Rápidamente, todos a una dijeron que no tenía nada que ver esa votación con el pacto en el Gobierno de Canarias, con miedo a perder la poltrona.

Ese fue un simple detalle de la gran importancia que hay a los cargos, al margen de la ideología de partido. Pero avanzamos. Este pasado fin de semana se celebró en la isla de La Palma la carrera por montaña Reventón Trail, una competición que se ha consolidado en El Paso, municipio de cerca de 8.000 habitantes. Bajo una gran organización y con una participación total, entre todas las modalidades, de 1.628 atletas, la carrera sorprende al corredor por el despliegue de medios.

Días antes de su celebración, en el Pleno del Ayuntamiento de El Paso, Nayra Navarro, exconsejera del Cabildo palmero y actual portavoz del PP en el consistorio, se quejó del «gasto excesivo» que suponía la organización de esta prueba. Y detalló que se habían gastado «12.000 euros en señalética, 7.400 euros en promoción, 15.515 euros en espacios publicitarios, el contrato firmado por patrocinio con Top Time Eventos por 300.000 euros, 13.500 euros en vídeos promocionales, 15.515 euros en materiales para la elaboración de la Feria del Corredor, 14.659 euros en servicios de la Feria del Corredor y 41.850 euros en conciertos». Un total de 420.439 euros. El PP en la isla de La Palma considera esto un despilfarro y apoya lo denunciado por Nayra Castro, pero desde la sombra.

El motivo no es otro que a nivel regional existe un pacto de gobierno PP-CC y no hay que enfadar a nadie. Coalición Canaria gobierna con mayoría absoluta en El Paso, pero en el PP de La Palma no gustó la foto que subió en sus redes sociales Ángel Sabroso (PP), viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, alabando la prueba como si no hubiese un mañana, junto a Omar Hernández (CC), teniente alcalde, responsable de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de El Paso, organizador de la prueba y nuevo presidente de la Comisión Gestora de la Federación Canaria de Atletismo puesto por el PP. Cada uno a lo suyo. De lo que dijo Nayra ni mú, a Omar a alabarlo. Cómo cambian los tiempos...De la Gestora ya hablaremos.