Cabezazos contra la pared

Han tenido que pasar 12 ediciones para que alguien se haya dado cuenta del verdadero rédito para la isla del Gran Canaria Maratón. Ninguno. Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo, y Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, han tenido muy claro que el despilfarro de dinero público para una prueba con una media de 600 atletas no se sostiene. Primero en Las Palmas de Gran Canaria y ahora en Maspalomas. El fracaso sigue siendo el mismo. El próximo 19 de noviembre, porque se ha querido cumplir con el compromiso adquirido este año aunque alguno apostó por cargársela ya, se disputará la 13ª edición, la de la despedida.

El alabado mayor evento atlético de Gran Canaria no le ha aportado absolutamente nada al atletismo de la isla que continúa agonizando, con una Federación Insular que intenta salvar obstáculos en un auténtico campo de minas. Un maratón con una ciudad paralizada para ver pasar entre las 12.00 y las 14.00 horas a un atleta caminando cada diez minutos no es de recibo. Solo una vez en sus doce años de historia se pasó de 1.000 finisher, lo que evidenciaba que la cultura de maratón en Gran Canaria no cuajaba.

Gran Canaria ya no tendrá maratón y la idea del Instituto Insular de Deportes es que la isla tenga un evento de magnitud internacional, barajando un medio maratón o un 10K. Pero las dudas que surgen son múltiples. Por fin se dejarán asesorar por expertos o continuará la habitual mano que mece la cuna detrás insistiendo en el error y en el error. ¿A quién ha beneficiado el Gran Canaria Maratón? El deporte en la isla merece un análisis exhaustivo, ya que la política de subvenciones asombra a más de uno en otras latitudes.

En el proceso de cambio se ha metido el nuevo consejero, en una labor de pico y pala. Ya tiene a su lado a Leticia López, la gerente que le acompañó en su etapa en el IMD, y alguna que otra incorporación podrá llegar próximamente. El IID tiene como principal función la promoción del deporte y que todos los grancanarios puedan practicar su modalidad deportiva en condiciones, entre otras muchas materias. Para lo que no está este organismo público es para intentar interferir en las empresas deportivas que organizan los eventos con el sistemático machaque para que se coloque una valla o una publicidad y así justificar ese programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte que nadie sabe para qué sirve ni cómo se ha estipulado reglamentariamente su trabajo.