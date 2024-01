Antojo con la Pantoja

Asombro, estupefacción, extrañeza, perplejidad, sorpresa y desconcierto. Todo esto me ha provocado comprobar cómo el Cabildo de Gran Canaria ha pensado en Isabel Pantoja como imagen estelar para promocionar la isla por un montante de 160.500 euros. Ahora, no lo duden, hablarán de una repercusión mediática sin precedentes, con un retorno económico estratosférico, pero que la Pantoja sea la imagen de la isla suena a folclórico.

La imagen de Isabel Pantoja, solo hay que hacer un repaso a su trayectoria, no es la más ejemplar. En este acuerdo de patrocinio publicitario, la empresa EC Entertainment Group, encargada de gestionar los conciertos que dará la cantante con motivo de sus 50 años en la música, se compromete a difundir durante los recitales la marca de la isla. Según el compromiso adquirido, el Cabildo es uno de los patrocinadores de la gira. Esto incluye que antes de cada una de las paradas que hará la tonadillera, deberá subir a sus redes sociales un vídeo de la marca 'La isla de mi vida', campaña diseñada para promocionar Gran Canaria; y este material audiovisual también tendrá que ser proyectado antes de la celebración de cada uno de los conciertos. En concreto, tres veces desde la apertura de puertas y hasta que la cantante se suba al escenario.

Estoy desesperado por comprobar cómo la Pantoja promociona Gran Canaria en Tenerife -jajaja-, Illescas, Sotogrande o Castellón, algunas de las ciudades de su gira. Además, el sur de la isla será escenario de un documental que se emitirá a finales de año en un especial de Televisión Española, donde habrá imágenes del concierto que ofreció en el Gran Canaria Arena en agosto de 2023. En este contrato también figura la aparición de Los Gofiones en el concierto que ofreció la tonadillera el año pasado en Gran Canaria. Juntos interpretaron la canción 'Canarias, Canarias'. Además, la productora se compromete a instalar un puesto de información sobre la isla como destino turístico en todos los recitales que ofrezca la artista por la geografía española.

Al detalle. Isabel Pantoja llevará Gran Canaria en su corazón, amará la isla no lo duden, bajo el pago de 160.500 euros, eso que no falte. Reconozco que tras conocer la noticia, al margen del asombro expresado, me pregunté sobre la marcha si no hay ningún grancanario de reconocido prestigio mundial que pueda lucir la imagen de la isla no solo en España sino en el mundo. Gran Canaria y la Pantoja van de la mano. Sin duda, la vida es un carnaval.