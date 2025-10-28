Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ni con agua hirviendo

Mi punto de vista ·

«Se cumple un año de la dana de Valencia y ahí sigue Mazón sin ningún tipo de rubor»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Martes, 28 de octubre 2025, 23:20

Comenta

Se cumple un año de la dana de Valencia. Con un balance de 229 muertos, 365 días después aún se siguen abriendo informativos con la ... duda de a qué hora estaba comiendo Mazón, cuál fue su posterior itinerario, si se cambió de ropa tras la comida, a qué hora llegó a la Generalitat, etc. Pero el presidente de la Generalitat Valenciana continúa al frente sin rubor, porque él es un ejemplo más del político español, con la premisa de que aquí no dimite nadie ni con agua hirviendo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  7. 7 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  8. 8

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  9. 9 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  10. 10 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ni con agua hirviendo