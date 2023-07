La investidura de Clavijo

Esta semana será investido Fernando Clavijo como presidente del Gobierno. El desenlace de la sesión de investidura no es ningún misterio, el pacto se antoja estable de principio a fin de legislatura, y, por tanto, será más interesante el contenido del debate y el cara a cara entre el lagunero y Ángel Víctor Torres (presumo que intervendrá por el PSOE, debe hacerlo) al haber sido el más votado pero sin poder proseguir en el Ejecutivo. El sistema electoral canario tiene sus cosas, aunque el resultante de poder es fruto de las reglas del parlamentarismo (preferible al presidencialismo) que a veces te beneficia la aritmética y otras no.

Clavijo recupera para CC el epicentro del sistema de partidos en el archipiélago. Lo perdió en 2019 y ahora lo recobra. La situación le es favorable porque tendrá a Vox en la Cámara pero sin que tenga margen de maniobra real para distorsionar la política autonómica. Cuántos barones territoriales del PP quisieran tener a su disposición lo que el lagunero tiene de aquí a 2027.

Por otro lado, tendrá a Manuel Domínguez y al PP como socio principal. Si los populares llegan a La Moncloa, la situación será óptima para CC. Pero lo que es más importante: si eso ocurre y el rebumbio del PP y Vox crece en los próximos cursos, con todas las derivadas territoriales y sociales que conllevará que la extrema derecha esté en el poder central, Clavijo puede a mitad de la travesía romper con el PP y pactar con Torres. Ahora el PSOE no puede aceptar nada de esto, no puede ser segundo tras haber ganado los comicios, pero otra cosa será dentro de dos años por ejemplo. Ese epicentro que logra CC tendrá que plasmarlo, si se tercia, con giros parlamentarios. Que el PP siga siendo socio preferente de CC no dependerá de Manuel Domínguez ni del PP en las islas sino de la situación que atraviese Alberto Núñez Feijóo.

En última instancia, lo que subyace es un sutil juego de equilibrios entre Clavijo, Domínguez y Torres. Y los factores principales que pudiesen alterarlo serán los que sobrevengan de Madrid. Porque PP y Vox podrán yendo de la mano alcanzar el 23J una mayoría absoluta pero, ni por asomo, será una legislatura apacible. Por eso Feijóo ya ha dejado claro su compromiso a respetar la reforma laboral que se aprobó con la bendición de Comisiones Obreras, UGT y la patronal. Y lo ha hecho el gallego después de estar varios días con la querencia expresa y reiterada de derogar todo lo aprobado en el mandato que ahora acaba.

En política importa (y mucho) la sintonía personal. Y se detecta que Clavijo y Domínguez tienen un trato fluido y, por tanto, la convivencia política será franca en el Consejo de Gobierno y en el transitar diario. No se atisba nada parecido a lo que aconteció con Paulino Rivero y José Manuel Soria. Entonces Soria tensionó todo lo que pudo porque tenía en mente irse de ministro a Madrid. El exalcalde de Los Realejos no está en eso. En Canarias ganó el PSOE el 28M aunque el vuelco de poder es una realidad. Eso sí, exceptuando Gran Canaria.