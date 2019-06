Que la realidad no te estropee tu ideología

Hay una máxima del mal periodismo que dice que la realidad, o la verdad, no te estropee un buen titular. Pero si lo parafraseamos podemos llevarlo a la forma en que cada cual percibe el mundo que le rodea: que la realidad no te estropee tu propia ideología. No se crea. Pese a la mala fama, merecida mala fama, que nos hemos ganado los periodistas, es bastante más común el segundo caso que el primero. No creo que yo sea el único que haya escuchado, incluso en mi propia familia, aquello de pues yo con Franco no viví tan mal en cuanto a cierta gente se le ponen sobre la mesa algunos de los muchos abusos que se cometieron en aquella dictadura.