¿Qué hará Noemí Santana?

Si se repiten las elecciones generales y la guerra entre PSOE y Podemos pasa del amago a la realidad, antes o después incidirá en el resto de estructuras autonómicas y locales de poder. Por supuesto, la principal responsabilidad en el caso canario recaerá en Noemí Santana que no solo puede que reciba naturales instrucciones desde Madrid ante el acoso y derribo socialista (y que tendría que cumplir) sino que este frente de un modo u otro le tocará también a ella encarar. Es decir, Podemos en las islas no tendrá opción de mantenerse impasible ante la disputa dentro de la izquierda producto de la intención del PSOE de finiquitar o reducir a Podemos a su mínima expresión. Si Santana se ciñe a quedarse en la Consejería e intentar mirar hacia otro lado como si con ella no fuese la cosa, en ese contexto estatal de pugna entre los dos partidos podría suponer una merma política (quizá irreversible) para Santana. Y de nada le valdrá a ella que Ángel Víctor Torres procure granjearse su simpatía con palabras de apoyo y comprensión porque esta batalla se libra a otro nivel mayor que tendrá sus repercusiones en el conjunto del país.

Podemos experimenta la misma presión (que en septiembre irá a más) que sufrió Nueva Canarias cuando el PSOE desarrolló en Telde, Santa Lucía y Teror una táctica para socavar sus cimientos. Una disputa que por ahora permanece latente pero que en cualquier momento (y si no en las próximas elecciones) volverá a asomar. Este hecho supuso un antes y un después que impone de cara al futuro numerosas derivadas. Ya habrá tiempo para ir analizándolas.