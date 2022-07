Mucho Putin suelto

A la Rusia de Putin se la acusa de haber estado detrás de algunas de las más evidentes y dañinas campañas de manipulación de los últimos tiempos. Se le atribuye, entre otras, haber contribuido con 'fake news' al inesperado triunfo electoral de Trump en EE UU, o, por ejemplo, a la agitación social, al menos en las redes sociales, del conflicto independentista en Cataluña.

Dados esos antecedentes, uno llega a tener la tentación de ver la figura de Putin detrás de los vídeos-bulo que estos días vuelan por las redes en Canarias, que circulan con la velocidad de la onda expansiva de una bomba, en los que se observan escenas de violencia entre magrebíes.

Sin autoría reconocida ni fuente autorizada que las legitime, aprovechan que en las imágenes no aparecen referencias explícitas que ayuden a ubicarlas en un lugar conocido para inventarles una localización próxima. Los de estos días, por ejemplo, los ubicaron en Mogán.

No sé ni tampoco se ha escuchado que a las malintencionadas huestes de Putin les haya dado ahora por meter el hocico en las islas, pero es evidente que lo que busca esta práctica maliciosa es fomentar sentimientos de rechazo y de odio hacia determinados colectivos de inmigrantes en Canarias, aprovechando que hay caldo de cultivo que mover, que somos frontera sur de Europa y que sufrimos de cerca el drama de la inmigración irregular.

El problema es que me temo que esto no es cosa de Putin, o al menos no solo de Putin. Creo que todo aquel que contribuye a estas difusiones masivas en el fondo hace de Putin, aunque no lo pretenda. A los periodistas nos toca ir detrás llamando a las fuentes autorizadas y desmintiendo estos bulos, pero puede que para ese entonces el daño ya esté hecho.