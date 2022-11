Las promesas están para cumplirlas. Cuesten lo que cuesten. Este lema en muchas ocasiones no se cumple, por motivos de los más variopintos. Uno de las excusas más habituales es que quien hizo la promesa ya no está en este mundo y su palabra, que no quedó registrada por escrito, se la acaba llevando el viento.

Así sucede con la magistral novela 'La promesa', con la que el sudafricano Damon Galgut tuvo la fortuna de ganar el prestigioso Premio Booker en 2021 y que la estupenda editorial Libros del Asteroide ha traído desde hace unas semanas a las librerías españolas.

'La promesa' se desarrolla en torno al a familia Swart. Son blancos y viven en una granja a las afueras de Pretoria. La narración arranca con la muerte de la madre (no desvelo nada). Antes de expirar le hizo prometer a su marido, en presencia de su hija menor, que la casa en la que siempre ha vivido su criada Salomé, de raza negra, pasará a ser de su propiedad. El tiempo pasa y esa promesa no se hace efectiva. Con esta 'disculpa', Damon Galgut lleva a cabo una lúcida radiografía social de este enclave africano. De forma velada en ocasiones y en otras explícita, 'La promesa' deja al descubierto cuestiones tan trascendentales como el Apartheid –en vigor cuando arranca la narración–, los lazos familiares, las tradiciones, las distintas religiones, la evolución política y social del país y una delincuencia y peligrosidad que campa a sus anchas. A todo este cóctel suma un lenguaje preciso, brillantísimo en ocasiones, cargado de imágenes, metáforas y giros con los que construye esta joya que cautiva desde la primera página.