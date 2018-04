Presupuestos para 2018

Con su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes 27 de marzo, el Gobierno de España acaba de comenzar el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Lo hace en un momento político especialmente complejo. Con Cataluña todavía sin gobierno tres meses después de las elecciones autonómicas, con la tensión incrementada en la última semana con la detención de Puigdemont y con la amenaza del PNV de no prestar su apoyo a los PGE si no se levanta previamente la aplicación del artículo 155. Por tanto, los PGE no tienen aún garantizada su aprobación.