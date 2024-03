Un cabildo con alergia a la transparencia

¿Por qué el grupo de gobierno de NC y PSOE en el Cabildo de Gran Canaria se niega a retrasmitir en directo, vía streaming, las cuatro Comisiones de Pleno que se celebran cada mes?

El Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria, en aras a una mayor transparencia en la gestión pública, y con el objetivo de que los ciudadanos también puedan conocer los asuntos que se debaten en la Corporación y que les afectan de forma directa, llevó al Pleno del pasado mes de febrero una moción para solicitar la retrasmisión en directo de las cuatros comisiones informativas que se celebran todos los meses. Una propuesta en positivo que, de forma sorprendente, fue rechazada por los dos partidos que conforman la coalición de gobierno.

Es cierto que los artículos 53 y 54 del Reglamento Orgánico del Pleno regulan la participación de los grupos políticos en estos órganos colegiados en lo relativo a su composición, las designaciones de miembros, etc…, pero nada establece en relación a la retrasmisión en directo de las sesiones vía internet.

Es evidente que hoy en día los ciudadanos y los medios de comunicación tienen derecho a saber con detalle el trabajo que los representantes públicos realizamos en cada una de las instituciones, y exigen conocer con más precisión y transparencia la labor que realizamos los políticos no sólo en los Plenos, sino también las propuestas y asuntos que se llevan a las distintas comisiones, donde se someten a la fiscalización y control de la oposición y se dictaminan para su posterior inclusión en el orden del día del Pleno. Los ciudadanos, aunque muchos no lo sepan, tienen derecho incluso a participar e intervenir tanto en las Comisiones como en las sesiones plenarias.

El Cabildo de Gran Canaria debería ser la institución más importe de nuestra isla pero sin embargo se encuentra totalmente anticuado. A estas alturas del siglo XXI los consejeros de la oposición ni siquiera tenemos acceso completo al libro electrónico de Decretos y Resoluciones de cada Consejería habilitado hace apenas tres meses. Sólo nos permiten acceder a algunos de estos documentos porque la mayor parte de ellos han sido calificados como confidenciales o extremadamente confidenciales para impedirnos su consulta. De los 990 decretos y resoluciones de los que se dio cuenta en el último Pleno sólo 160 estaban a disposición de todos los consejeros. Pareciera como si el gobierno insular estuviera especialmente empeñado en que la oposición no pueda conocer todos y cada uno los decretos, al contrario de lo que sucede en casi todos los ayuntamientos, que también son una administración local.

Además, el Grupo Popular se ha visto obligado a presentar numerosos quejas y denuncias ante el Comisionado de Transparencia de Canarias porque el gobierno de NC y PSOE tampoco nos permite acceder a determinados expedientes, como por ejemplo el caso del patrocinio de 160.500 euros concedido a dedo a la empresa promotora de la cantante Isabel Pantoja, o a las numerosas subvenciones nominativas que tanto la Audiencia de Cuentas como la Intervención General del propio Cabildo han cuestionado en sus informes anuales, donde advierten sobre el abuso de utilizar esta técnica y la obligación de publicar convocatorias abiertas en concurrencia competitiva para que se pueda presentar en igualdad de condiciones todas las asociaciones, entidades o particulares.

Retrasmitir sólo los Plenos pone de manifiesto la intención de NC y PSOE de que los asuntos que se debaten en las cuatro comisiones (Presidencia, Cooperación Institucional y Sector Primario; Política Social, Deportes y Educación; Obras Públicas, Medio Ambiente, política Territorial y Cultura; y Hacienda, Administración Publica, Turismo y Desarrollo Económico y Social) no sean conocidos ni trasciendan a la opinión pública. De esta forma, privando a los ciudadanos de en cada una la oposición puede llevar hasta 15 iniciativas que multiplicadas por las 4 comisiones serían hasta 60 propuestas, comparecencias, interpelaciones, ruegos o preguntas, sin contar con las iniciativas del propio grupo de gobierno.

Parece evidente que no existe interés alguno en modernizar este Cabildo ni en incrementar los niveles de transparencia aprovechando las nuevas tecnologías para atajar así el desapego creciente que siente la sociedad hacia la política y los partidos políticos, más aún con los casos de corrupción que están aflorando estos días.

En definitiva, con esta moción sólo tratábamos de modernizar y abrir a los ciudadanos este anquilosado Cabildo, pero el gobierno optó dar largas a nuestra propuesta con la única intención de que pase otro mandato sin mucho ruido por parte de la oposición.

La defensa de esta moción recayó en el consejero de Presidencia de NC, Teodoro Sosa, que hizo un papelón para acabar afirmando que podrían estar de acuerdo en el fondo, pero no en el hecho de utilizar también el Salón de Plenos para celebrar y poder retransmitir las cuatro comisiones. Un sí pero no para terminar votando en contra en un nuevo alarde de opacidad que evidencia su alergia a la transparencia.

Y como no se atreven a manifestar públicamente que están en contra de que las Comisiones de Pleno se emitan en directo y ponen como excusa la necesidad de disponer de recursos económicos que permitan dotar la sala donde se celebran de la tecnología necesaria para retransmitir las sesiones. Porque claro, según ellos, el Salón de Plenos (que sí está perfectamente acondicionado para poder retransmitir vía streaming) no se puede utilizar para estas cuestiones, sólo faltaría, pues a su juicio no está bien utilizar tres veces al mes el Salón de Plenos, dos días para las cuatro comisiones y un día para el pleno mensual. Ver para creer.

Los ciudadanos deben saber a este respecto que las retransmisiones de las comisiones se realizan desde hace ya tiempo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sin ningún tipo de problema. En cambio, aquí el PSOE calla y es cómplice del oscurantismo de NC, quizás porque tampoco quieren más movimiento, más transparencia, más trabajo en las Comisiones de Pleno.

Me temo que, aunque seguiremos insistiendo para conseguirlo, si no se suman los ciudadanos y los medios de comunicación, este Cabildo de Gran Canaria seguirá durante muchos años igual de oscuro y antiguo.