El Cabildo de Gran Canaria y la ONG Oportunidades de Vida

Por qué la entidad Oportunidades de Vida recibe 741.000 € en subvenciones a dedo del Cabildo de Gran Canaria? En el grupo popular del Cabildo de Gran Canaria nos hemos interesado y hemos ido a consultar algunos expedientes de esta entidad social, la tercera que más fondos recibe de la Institución insular a través de subvenciones nominativa después de Cruz Roja y Cáritas.

Lo primero que nos llamó la atención fue que hasta cuatro áreas de este Cabildo le inyectan fondos públicos a la citada ONG. En concreto, los servicios de Presidencia, Política Social, Solidaridad y Agricultura. El Cabildo destina un 19% de su Presupuesto a regar a asociaciones de diferente tipo y entidades afines, así como a ayuntamientos del mismo signo político con una ingente cantidad de dinero público de todos los grancanarios.

Tanto es así, que la Audiencia de Cuentas de Canarias, en su informe de 2019, afeó esta práctica de los gobernantes de esta institución -Nueva Canarias y Partido Socialista-. Hasta el propio informe de la Intervención General destaca la mala praxis de seguir utilizando el procedimiento de la subvención nominativa, en vez de otorgar el dinero público a través de una convocatoria pública de subvenciones con la aprobación de unas bases que permita a todas las entidades concurrir en igualdad de condiciones, respetando los principios de concurrencia y publicidad tan importantes en una sociedad que debe ser justa y generar las mismas oportunidades a todas las ONG.

Sin embargo, nuestra sorpresa ha sido mayúscula en el caso de las subvenciones concedidas a Oportunidades de Vida, que solo en los dos últimos años ha recibido más de 1,5 millones de euros. Unas consejerías nos han impedido acceder a los expedientes completos, como es el caso del área que gestiona el Consejero Carmelo Ramírez, Solidaridad Internacional, por lo que nos hemos visto obligados a interponer una denuncia ante el Comisionado de Transparencia. El consejero de Nueva Canarias llegó incluso a contestarnos por escrito que hay facturas que son confidenciales, cuando estamos hablando de proyectos que la entidad desarrolla en Mali, Mozambique y Brasil, y que tenemos todo el derecho a conocer con todo detalle. Estamos hablando de una justificación de 200.000€.

Porque además esta entidad no tiene portal de Transparencia, donde debe publicar el dinero público que recibe de todas las administraciones. Tras nuestra denuncia, al menos ya han colocado los logos del Ayuntamiento de Las Palmas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria en su página web, que tampoco figuraban.

El área de Política Social, por contra, sí nos facilitó por correo toda la documentación de los dos proyectos que financia, y pudimos comprobar que el segundo proyecto no consiguió subvención porque tuvo que devolver fondos en 2023. Este reintegro se produjo el pasado mes de noviembre, por lo que en marzo los recursos para uno de los programas que financia, llamado 'Un techo, una esperanza', estaba con el contador a cero. El área que gestiona Isabel Mena (PSOE) le transfiere además otros 200.000€ para ayudas de emergencia social.

En el caso del servicio de Presidencia del Cabildo ni siquiera nos han dado cita todavía para poder fiscalizar las memorias justificativas de las cuatro ayudas nominativas que le otorga a esta ONG.

Asimismo, en Semana Santa nos trasladamos al área de Agricultura y pudimos comprobar como es la única entidad social que en el ejercicio 2021 y 2022 obtuvo, por una resolución posterior a la concesión de la subvención nominativa aprobada en el Plan de Subvenciones, una subida de más del doble.

En 2021 pasó de los 47.500€ inicialmente concedidos para la compra de productos frescos a través del Canal Social que se implantó tras la pandemia para ayudar la producción de los agricultores y ganaderos grancanarios, y a las familias más necesitadas, a 103.500€, una subida de 56.000€. No deja de sorprender la capacidad de esta entidad para captar fondos públicos del Cabildo de Gran Canaria pese a que sólo dispone de dos lugares para el reparto de estos alimentos, El Fondillo y Piletas, frente a otras entidades como Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos que no tuvieron la misma suerte de beneficiarse de una modificación de la subvención nominativa inicial que duplicara la cantidad otorgada en un primer momento.

Curiosamente, en el año 2022 sucedió exactamente lo mismo. De 51.750€ a través de una subvención nominativa en metálico, el gobierno insular de NC y PSOE dictó otra resolución de modificación de 54.600€, más del doble, llegando a conseguir un total de 106.350€. Para los ejercicios 2023 y 2024, la cantidad que se ha fijado es aún superior, 108.000€.

Mi asombro es por qué sólo se le sube el montante de las subvenciones a esta entidad en más del doble, y por qué no aparece por ningún lado la justificación del número de usuarios atendidos. Porque tanto Cruz Roja, el Banco de Alimentos o Cáritas presentan una memoria oficial detallando de forma pública el número de personas que atienden anualmente. Sin embargo, en el caso de Oportunidades de Vida no he leído ningún documento oficial que justifique el número de beneficiarios que atiende, ni tampoco existe informe alguno en su página web que concrete este dato.

No voy a entrar en las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía al presidente de esta ONG por otro asunto, pero sí nos preocupa el destino y la justificación de los fondos públicos que le concede el Cabildo grancanario, además de sumarle los del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

Insisto en que es la tercera entidad que más dinero recibe del Cabildo a pesar de no cumple con la ley de Transparencia que le obliga a publicar las cantidades recibidas y su destino. Una ley que obliga por igual a las instituciones públicas y privadas.

En estos días hemos hablado con otras entidades que también podrían ser beneficiarias de estas ayudas para la compra de alimentos frescos a productores canarios como es la Obra Social de Acogida y Desarrollo o el comedor de la entidad Rescate Canarias, que atienden en la zona Alta de la capital grancanaria a inmigrantes y personas sin hogar con un reparto de comida diaria.

Es evidente, que este Cabildo no da la misma oportunidad a todas las entidades que podrían acogerse a este Canal Social de adquisición de alimentos frescos que surgió como consecuencia de la Covid para fomentar el consumo de productos Kilómetro 0, una iniciativa que se ha mantenido en este presupuesto de 2024 con cantidades nominativas concedidas sólo a unas entidades sin ningún criterio objetivo. Por eso, en aras a una mayor transparencia, lo ideal sería aprobar una convocatoria pública de subvenciones con unas bases que permitieran a todas las entidades concurrir en igualdad de condiciones, y que el destino de estos fondos públicos se concediera con más equidad, y no a través de una entidad que parece que se mueve muy bien dentro de este Cabildo.