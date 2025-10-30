Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 31 de octubre de 2025
Efe

Pedro Sánchez admitió ser cómplice de la trama, al menos por omisión

Sólo hay una manera de saber si la ciudadanía considera que aún merece su confianza, él sabe cuál es, y no debiera temerla si se cree las encuestas de Tezanos, o cuando menos someterse a una cuestión de confianza

Pedro M. San Ginés Gutiérrez

Senador por la Comunidad Autónoma canaria y secretario insular de Coalición Canaria en Lanzarote

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:28

Comenta

Pablo Motos - entre otros muchos- describió con claridad en el programa de televisión 'El Hormiguero' la encrucijada en la que se encontraba Pedro Sánchez cuando ... saltó la trama de corrupción que afecta al PSOE y sacude al país: «Si sabía lo que estaba ocurriendo en su partido y no hizo nada, es cómplice; y si no lo sabía, es un auténtico incompetente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Política de privacidad

