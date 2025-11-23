Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 23 de noviembre de 2025
Opinión

Democracia y corrupción

Populares y socialistas, como integrantes de los dos partidos de Estado, están obligados a impulsar, conjuntamente, los cambios necesarios en la legislación para mitigar el daño que la corrupción está causando

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 05:00

Comenta

Tras la muerte de Franco, hace ya medio siglo, España emprendió una carrera vertiginosa para recuperar la democracia. En el cincuenta aniversario de la muerte ... del dictador, hemos conocido innumerables testimonios de los personajes clave que condujeron, con sabiduría y templanza, el tránsito de la dictadura a la democracia, sin más derramamiento de sangre que el producido en los viles asesinatos terroristas, especialmente por ETA y otras bandas rupturistas, vinculadas tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  2. 2 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  3. 3 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  6. 6 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  7. 7 El Puerto prepara una subida de tarifas a los cruceros que amenaza la competitividad del sector
  8. 8 Las familias de los cuatro CADI del Cabildo no ven avances un año después y escalarán en la protesta
  9. 9 Los premios de la Academia de Gastronomía de Las Palmas 2025 brillan con luz propia
  10. 10 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Democracia y corrupción

Democracia y corrupción