Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

La complejidad de los pactos locales

Si miramos a la isla de Tenerife, Coalición Canaria no debe despreciar las expectativas de su socio de gobierno en el Cabildo y en ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Expresidente del Gobierno de Canarias

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:50

El Partido Popular ha recuperado esta semana, con el apoyo de dos tránsfugas del Partido Socialista y otro de Nueva Canarias, la importante alcaldía del ... municipio tinerfeño de Güímar. Justamente hace un año, con la misma metodología, los populares auparon a Leopoldo Afonso como alcalde de la ciudad turística de Puerto de la Cruz. De modo que en un año han conseguido ensanchar su hasta ahora limitado poder local en una Isla donde buena parte de su electorado natural vota a Coalición Canaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 Las Lagunetas, el balcón del centro que resiste al calor
  7. 7 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  8. 8 Las Torres planta su protesta en La Barra
  9. 9 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  10. 10 La viñeta de Morgan de este sábado 16 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La complejidad de los pactos locales

La complejidad de los pactos locales