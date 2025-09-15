Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El caramelo de Aena

El asunto central es que Aena, con el incremento del coste del transporte aéreo, está restando competitividad a Canarias como destino turístico

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Expresidente del Gobierno de Canarias

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:20

Las reacciones producidas en Canarias tras el anuncio de Ryanair de suprimir 400.000 plazas en las conexiones con las Islas, en esta temporada de ... invierno, no pueden ser más inocentes: han cargado contra la compañía irlandesa y han blanqueado la decisión de Aena, la empresa de mayoría pública que gestiona los aeropuertos españoles, de incrementar en más de un 6% el precio de las tasas aeroportuarias.

