Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
C7

Un canario en Aena

Resulta del todo inexplicable la falta de tacto que históricamente ha tenido Aena con nuestro archipiélago

Paulino Rivero

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:04

El sur de Tenerife es tierra de contrastes, entre los que domina sobremanera la imagen que proyecta el Aeropuerto Internacional Tenerife Sur-Reina Sofia frente ... a la que exhiben los más de cincuenta hoteles de cinco estrellas y las modernas instalaciones de ocio implantadas en la zona, que durante los últimos años han crecido en número y calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  7. 7 Rosa Blanca: culto al aperitivo en pleno corazón de Las Palmas
  8. 8 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  9. 9 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  10. 10 Denuncian irregularidades en la elección de los tribunales de selección de personal en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un canario en Aena

Un canario en Aena