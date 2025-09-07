Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Canarias, otra vez castigada

Aena gestiona los aeropuertos españoles exclusivamente con criterios económicos, ajenos al componente social del tráfico aéreo

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:32

El pasado día 9 de agosto nos referíamos, en este mismo espacio semanal, al acuerdo adoptado por el consejo de administración de Aena, la empresa ... de mayoría pública que gestiona los aeropuertos españoles, de subir en un 6% las tasas aeroportuarias en toda la red estatal. Sin matices. Considerando igual a los aeropuertos continentales que a los insulares. Despreciando que en las Islas no existe alternativa al avión. Saltándose a la torera nuestro Régimen Económico y Fiscal. Obviando el reconocimiento que Europa da a nuestro Archipiélago como Región Ultraperiférica.

Espacios grises

