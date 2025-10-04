Altura de miras por Canarias

Los próximos días 17 y 18 tendrá lugar la presentación del nuevo partido de corte nacionalista nacido en Gran Canaria, que celebrará así su primer ... congreso. Municipalistas Primero Canarias, que es como se denomina, ha lanzado un envido al resto de las fuerzas de obediencia canaria: 'Presentación de una candidatura unificada al Congreso y al Senado durante las próximas elecciones generales, con la defensa del Archipiélago como máxima prioridad'.

El envido siete de Nueva Canarias, partido al que hasta hace muy poco pertenecían los capitaneados por Teodoro Sosa y Oscar Hernández, no se ha hecho esperar. Su secretario general, Luis Campos, ha respondido con contundencia: «La proposición parte de quienes han destruido, se han ido y han roto un espacio político y una organización que costó construir durante muchísimo tiempo, la misma que ahora viene a hacer un llamamiento de unidad y reestructuración».

Campos no se ha arredrado a la hora de indicar que «en Nueva Canarias hay quienes consideran que no se puede ir con los pirómanos que incendian y luego piden ayuda». No obstante, el flamante secretario general de NC deja abiertas las puertas al diálogo con otras fuerzas nacionalistas, pero advierte que «ahora mismo no se dan las condiciones; hay muchas heridas abiertas para poder generar espacios de diálogo y trabajo».

Sin duda, en esos espacios deberían caber todos los partidos de obediencia canaria. «Aquellos que apoyan el progreso, defiendan la igualdad, las políticas de defensa de lo público, la democracia y el autogobierno», ha precisado Campos. Evidentemente, todos podrían estar en ese ámbito, pero otra cosa son los intereses de sus respectivos líderes. Los personalismos pueden matar la posibilidad de aglutinar a todas las fuerzas políticas de obediencia canaria bajo un único mensaje: 'Canarias por encima de todo'.

Las islas necesitan recuperar en el Congreso y el Senado los grupos parlamentarios que en su día le dieron voz y fuerza en Madrid. Entre 1994 y 2011, Canarias gozó del mayor peso político que nunca antes había tenido en la política española. Las matemáticas parlamentarias favorecieron que la presencia nacionalista en las Cortes Generales sirviera para influir en la política de Estado diferenciada que requiere el archipiélago.

Por nuestra situación geográfica, por nuestros derechos históricos o por las singularidades que nos reconocen los Tratados de la Unión Europea y la Constitución Española, la defensa de lo propio debería estar profundamente arraigada entre la población de las Islas. Sin embargo, no es el caso y el sentimiento colonialista nos tiene atrapados.

Con cierta nostalgia miramos el peso y la influencia política que tienen vascos y catalanes en el ámbito del Estado. Su fuerza en Madrid sigue creciendo para arrimar, aún más si cabe, 'el ascua a su sardina'.

Canarias es un territorio muy semejante al País Vasco. La superficie de ambas nacionalidades y sus poblaciones respectivas resultan similares. La representación vasca en el Congreso de los Diputados está compuesta por 18 diputados, mientras que la de Canarias se cifra en 15. En la distribución de escaños, los nacionalistas del PNV y Bildu suman 10 diputados.

Sin embargo, los intereses de los que vivimos en estas Islas están representados por una sola diputada, de Coalición Canaria. Digo conscientemente que esa representación la ostenta una sola parlamentaria porque, con todo el respeto y consideración a los 14 diputados restantes, las prioridades de éstos obedecen a las estrategias de sus partidos en el ámbito estatal. ¿Cuántos diputados canarios del Partido Popular, Partido Socialista o Vox han roto la disciplina de voto por defender a Canarias? Que yo recuerde, ninguno.

Canarias necesita la unidad de todas las fuerzas políticas no dependientes de Madrid para recuperar el peso político que tuvimos en un pasado reciente. La ideología que nos une es la defensa de los intereses de los que vivimos aquí. Puede ser que al final sobren excusas y falte diálogo, generosidad y altura de miras.