Nuevos desafíos para Canarias en materia de vivienda y movilidad

Afrontamos el segundo año de legislatura con la satisfacción de haber trabajado intensamente en los problemas más urgentes que afectan a Canarias, pero también con la conciencia de que aún queda trabajo por hacer. En 2025, la prioridad de la Consejería que dirijo seguirá siendo ... avanzar en las áreas clave del departamento, como son las obras públicas, la vivienda y la movilidad, ya que son pilares esenciales para el bienestar de nuestra gente y el futuro de las Islas.

Como no podía ser de otra manera, la vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos sociales y económicos de Canarias. Nos comprometimos con la creación de hogares y el desarrollo de proyectos de vida de la ciudadanía, y estamos cumpliendo.

Cuando llegamos nos encontramos con dos problemas fundamentales: escaso desarrollo del Plan Canario de Vivienda y muy baja ejecución de los fondos europeos, lo que ya era un error de base para multiplicar soluciones al problema de acceso a una vivienda digna para muchas familias. Por ello, en 2024 llevamos a cabo una profunda revisión y planteamiento de nuevas políticas en este ámbito, con el objetivo de poner los cimientos y empezar a revertir la situación.

Una muestra de nuestro compromiso con las Islas es el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que en 2025 ha alcanzado una cifra histórica, con un aumento del 11,15%. Solo en este año ya tendremos en construcción más de 1.000 viviendas, que actualmente se encuentran en tramitación, así como en la rehabilitación de 1.200 inmuebles públicos.

Además, recuperamos la Hipoteca Joven Canaria como una de las principales medidas para apoyar a los jóvenes, hasta los 40 años, que deseen dar el paso hacia el acceso a una propiedad financiando hasta el 95% del valor de su primera vivienda. Paralelamente, activaremos medidas para reactivar el mercado de la vivienda vacía, ofreciendo incentivos y garantías a los propietarios y generando confianza en el arrendamiento.

Y no nos olvidamos de quienes no tienen condiciones para acceder a una vivienda pública ni tampoco a una vivienda protegida. Para ellos, para las clases medias, impulsaremos la vivienda asequible incentivada, que se trata de inmuebles que no son protegidos, es decir, son libres, pero tienen un precio fijado para el alquiler, con unos topes máximos.

Debemos tener en cuenta que en Canarias, de los más de 27.000 inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, cerca de 17.000 personas demandan una vivienda privada en alquiler o en propiedad, y solo podremos darles respuesta si establecemos sinergias entre el sector público y el privado, un camino que ya iniciamos el pasado año y en el que seguimos trabajando para captar inversión.

En cuanto a la movilidad, nos encontramos ante nuevos retos, pero también ante una medida revulsiva que ha marcado un antes y un después en Canarias: la gratuidad del transporte público terrestre. Esta medida ha transformado la forma en que nos movemos, generando un cambio de mentalidad en la sociedad. Seguiremos en nuestro pulso por conseguir no solo que el Estado garantice la partida económica, sino que la actualice al coste real, asegurando su permanencia sin comprometer la calidad del servicio ofrecido por los operadores de transporte que dependen de los cabildos insulares.

Además, estamos avanzando en la ejecución de los Fondos Next Generation en materia de Transportes, liderando su ejecución sobre todas las áreas del Gobierno de Canarias, con más de 41 millones de euros ejecutados, lo que supone el 70,23%. Este año se realizará una supervisión y acompañamiento a los cabildos, y será el año en el que se materialicen esos proyectos, y en 2026 ya se podrá disfrutar plenamente de la mayoría de ellos.

En este sentido, retomaremos las reuniones sobre los proyectos de trenes en Gran Canaria y Tenerife, con el fin de definir su financiación, y seguiremos promoviendo los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, así como los encuentros participativos, en todas las islas, para seguir avanzando en el desarrollo de la primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias.

En materia de carreteras, estamos muy orgullosos de poder decir que, por fin, tenemos proyectos en marcha en todas las islas, lo que convierte al 2025 en un año clave para el desarrollo de las infraestructuras viarias en Canarias. Este año también estará marcado por la integración de soluciones medioambientales y sostenibles en las obras viarias, con iniciativas como la Estrategia Verde y la actualización del Catálogo de Carreteras.

Por otro lado, en materia de Puertos, se seguirá trabajando en la estrategia y enfoque de la gestión que priorice el fomento y desarrollo de los puertos deportivos en Canarias como fórmula para impulsar la economía local y crear empleo. Con ello, se pretende no solo garantizar la continuidad de estas instalaciones, sino también impulsar a las empresas concesionarias a realizar inversiones significativas para mejorar y modernizar las infraestructuras existentes, ya que estas representan una valiosa oportunidad para mejorar el destino y promover el desarrollo económico y social de las islas.

Y en lo que se refiere a la gestión de nuestro litoral, durante este ejercicio se darán los primeros pasos en el proceso de elaboración de la Ley de Costas canarias, que buscará adaptar la normativa estatal a las particularidades de las Islas, con la participación de todos los sectores implicados en la gestión del litoral.

En definitiva, este 2025 será el año en el que comenzaremos a ver los frutos de un trabajo planificado, con la firme convicción de que cada acción tomada hoy tiene un impacto real en la calidad de vida de los canarios y canarias del mañana. La vivienda y la movilidad son las bases del futuro. Con esfuerzo y ambición, seguimos adelante, transformando los retos en oportunidades para que Canarias avance.