Juntos avanzamos por Canarias

Comenzamos este 2025 sabiendo que iba a ser un año muy importante, a la par que intenso, con muchas citas e hitos trascendentales para el ... presente, y también futuro, de nuestra organización política, tanto a nivel nacional como insular en cada una de las islas.

Primero, para organizar nuestro congreso nacional, que estamos desarrollando este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, y también para preparar la cita insular, donde Coalición Canaria Gran Canaria celebrará el que será su séptimo congreso el próximo 17 de mayo.

En el caso de la cita de este fin de semana, es la octava vez que reunimos a todas las islas, en esta ocasión bajo el lema 'Canarias Unida', haciendo una clara declaración de intenciones para poner de manifiesto la necesidad de contar con una tierra unida junto con formaciones políticas que defiendan los intereses de este pueblo, sin plegarse ante las consignas de los partidos estatales.

El tiempo nos ha dado la razón, y a pesar de los intentos de muchos por desbancarnos de la escena política, ha quedado patente que el papel del nacionalismo canario que representa Coalición Canaria es clave para hacer frente a los grandes desafíos de esta tierra: desde la reciente aprobación del decreto ley que regula la derivación de los menores no acompañados, pasando por las medidas para la reconstrucción de La Palma, la prórroga de la gratuidad del transporte público terrestre, o el desarrollo de herramientas propias que faciliten a las corporaciones municipales e insulares su labor para hacer frente a la emergencia habitacional.

Precisamente, en este sentido, el compañero José Gilberto Moreno ha defendido una propuesta de resolución ante el plenario del congreso dirigida a reafirmar la unidad nacionalista como eje fundamental para luchar por los intereses de Canarias, con una estrategia común y una acción conjunta, que permitan sentar las bases para una política nacionalista más fuerte y más unida.

Este congreso nos está dando la oportunidad de reflexionar juntos, de forma honesta y sincera, sobre dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, con nuestros aciertos y errores, y hacia dónde queremos proyectar el futuro de Canarias, teniendo en cuenta cómo va evolucionando nuestra sociedad, sus necesidades y el entorno.

No cabe duda de que si potenciamos el espacio nacionalista, con la confluencia de distintos partidos de ámbito municipal e insular, lograremos una voz unificada que, desde el nacionalismo canario, reivindique los derechos y las singularidades de las islas. La realidad insular exige una respuesta política diferenciada y la mejor forma de garantizar que Canarias continúe avanzando es mediante un espacio político fuerte, cohesionado y centrado en los intereses del archipiélago.

En el congreso de este fin de semana también estamos teniendo espacio para hablar de la vivienda, donde he tenido la oportunidad de abordar cómo se está haciendo frente desde Canarias a esta problemática y los avances que hemos alcanzado en el último año, a pesar de los cortapisas que plantea la actual ley estatal y el escaso desarrollo que nos encontramos del Plan de Vivienda de Canarias al inicio de esta legislatura.

Hace un año y medio, permítanme la analogía, empezamos a 'poner los cimientos' de una nueva política de vivienda en Canarias, la que va a sacar al Archipiélago de la emergencia habitacional. Hemos dado los pasos valientes y necesarios para cambiar el rumbo, con medidas decididas que amplían la oferta, recuperan construcciones cerradas o inacabadas, y que ahora también miran al suelo disponible como una oportunidad para garantizar el acceso a una vivienda digna.

No obstante, las medidas que hemos adoptado desde el Gobierno de Canarias precisan, necesariamente, del impulso de la política municipal e insular para obtener los resultados esperados, como el desarrollo de todas aquellas herramientas que contiene el decreto ley 1/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, que impulsamos el pasado año, o el decreto que aprobaremos próximamente para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. Nuestro trabajo no servirá de nada si no alcanzamos el apoyo del resto de administraciones, sean del color político que sean, aquí no estamos para competir, sino para poner sobre la mesa soluciones que den como resultado una mayor oferta de vivienda para todos las canarias y canarios.

Nos estamos situando como una comunidad autónoma pionera en muchas medidas en esta materia, como el desarrollo de la figura de la vivienda asequible incentivada, para llegar a las clases medias, o el impulso a iniciativas como la 'Hipoteca joven', para facilitar el acceso a la vivienda para las familias y jóvenes canarios. También el impulso que hemos dado a la colaboración público-privada para escuchar las necesidades del sector y que este pueda contribuir, de forma efectiva, a la construcción de vivienda protegida, porque solo el sector público no es capaz de revertir la situación.

Congreso insular de CC de Gran Canaria: 17 de mayo

Este fin de semana ha sido la antesala de lo que será la próxima cita de los nacionalistas grancanarios en el mes de mayo.

Para todos los que conformamos Coalición Canaria Gran Canaria será un evento clave que marcará un antes y un después en la historia de nuestra formación política. Este no será un congreso cualquiera, será el más abierto, participativo y renovado de todos los celebrados hasta ahora, donde daremos cabida a partidos independientes, asociados y simpatizantes.

Lo digo con total convicción, porque estamos ante una oportunidad única para escuchar y dar voz a todos los que luchamos por un mismo objetivo: el mejor futuro para Canarias.

El próximo 17 de mayo abordaremos juntos los temas que preocupan a la gente en su día a día: la movilidad, las políticas sociosanitarias, el acceso a la vivienda, la formación y el empleo. Estos serán los cuatro ejes principales sobre los que se centrará el debate, con el objetivo de avanzar hacia soluciones reales y efectivas para los problemas que afectan a nuestra isla.

También contaremos con novedades respecto a otras citas congresuales que revelaremos próximamente, y que son muestra del cambio y la transformación que venimos experimentando en los últimos años. Somos un partido con ganas de renovación, con profesionales que miran al futuro con optimismo, y que tienen firmeza y decisión para cambiar las cosas. Un partido que integra y acoge a aquellos que, aún pensando diferente, son capaces de poner por delante el consenso y la unidad en la defensa de nuestra tierra.

En esta jornada de domingo cerramos el eje central de nuestras citas congresuales con la reelección de nuestro secretario general, Fernando Clavijo, que ha demostrado ser la persona y el líder que Canarias necesita ahora mismo para defender sus intereses con vehemencia, sin dudar, en ningún momento, en que nuestra tierra tiene unas singularidades que deben ser contempladas sin excepción.

Canarias atraviesa un momento crucial de toma de decisiones trascendentales para su futuro. Los tiempos cambian, las necesidades de la ciudadanía también, por lo que es fundamental contar con una clase política preparada y comprometida, que actúe con altura de miras y priorice siempre los intereses de las islas para obtener los consensos y acuerdos que sean necesarios.

Solo así podremos enfrentar los desafíos que se presentan y garantizar más y mejores oportunidades para todas las canarias y canarios. La responsabilidad de construir un futuro mejor recae en quienes lideran, y es hora de que los que luchamos por Canarias nos rearmemos y demos un paso más allá para que nuestras islas sean escuchadas y tenidas en cuenta, fijando como principal reto el desarrollo efectivo del Estatuto de Autonomía de Canarias y exigiendo su cumplimiento.