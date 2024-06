Infraestructuras y modos de desplazamientos más eficientes

Uno de los principales retos que afrontamos al inicio de esta legislatura en las áreas de Obras Públicas y Movilidad fue el de planificar acciones para actualizar el eje transinsular de transportes de Canarias, diseñado por el expresidente Adán Martín, para que este se convierta en una verdadera autopista de comunicación entre las islas, que permita el avance real hacia las mismas oportunidades y derechos de todos los canarios y canarias, independientemente de la isla en la que residan.

Para ello, hemos emprendido un diálogo constante con los cabildos y ayuntamientos, administraciones cercanas a la ciudadanía, que nos permitiera escuchar, de primera mano, las necesidades de todos y cada uno.

En este marco, próximamente adjudicaremos la elaboración de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN), cuya licitación iniciamos el pasado año, para definir, durante las tres próximas décadas, la política de movilidad del archipiélago, y dar soluciones a los problemas reales de las ciudadanía, garantizando, también, un sistema de transporte y logística de mercancías eficiente, sostenible y resiliente.

Aunque las infraestructuras viarias son fundamentales, no resuelven los problemas de tráfico y congestión, por eso no solo apostamos por su construcción, sino por planificar políticas más eficientes y que permitan rentabilizar al máximo nuestras vías, con infraestructuras que sean multipropósito; teniendo en cuenta que la movilidad no solo se resuelve construyendo más carreteras, sino usándolas de manera más responsable y consciente con nuestro entorno.

Para ello, hemos diseñado, por un lado, la 'Estrategia Verde en las infraestructuras viarias de Canarias', para impulsar su descarbonización, con la incorporación de medidas de eficiencia energética y energías renovables a los proyectos que se realizan en esta materia.

Esta semana hemos dado a conocer los resultados del primer análisis de esta estrategia, realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), donde se pone de manifiesto la necesidad de aplicar medidas que ayuden a hacer un uso racional de la energía. Por ejemplo, reduciendo la iluminación de vías y túneles estaremos en disposición de disminuir el consumo hasta en un 80%, lo que supone ahorrar unos tres millones de euros de coste eléctrico.

Si hacemos una comparativa más sencilla, este ahorro sería el equivalente al abastecimiento de 6.700 hogares en Canarias y a la reducción de toneladas de CO2 equivalente a la absorción de 640.000 árboles.

Al mismo tiempo, desarrollando una estrategia transversal entre todas las áreas de este departamento, desde la Dirección General de Transportes se trabaja junto a la de Infraestructura Viaria, por primera vez, para establecer mecanismos o herramientas que, de alguna manera, amortigüen las consecuencias que ya tiene, de por sí, una obra de carreteras.

Para ello, la dirección general de Transportes, a través de 'Mobility Lab', analizando datos y patrones de conducta en diferentes áreas urbanas e interurbanas, desarrollará iniciativas que permitan actuar sobre la movilidad y ofrecer soluciones a la ciudadanía para mejorar y optimizar los desplazamientos.

A la labor que se desarrolla desde el laboratorio de movilidad, también se suman las políticas que contendrá la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que tiene como principal objetivo incentivar, promover y potenciar medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos e interurbanos de las ocho islas; al mismo tiempo que se ordena un espacio en el que conviven diferentes modos de transporte, y en el que hay que tener en cuenta a muchos profesionales, que también deberán abordar determinadas cuestiones, como por ejemplo el nivel de electrificación que puedan tener, o el traspaso de motorización de combustibles fósiles a combustibles más eficientes, entre otros.

Tenemos una ambiciosa estrategia para los próximos años. Es indudable que no

será fácil ni sencillo afrontar tantos retos, pero si algo teníamos claro mi equipo y yo al inicio de la legislatura es que no queríamos hacer más de lo mismo. Nuestro objetivo es aportar todo el trabajo y la experiencia profesional que permita que Canarias, por fin, tenga un plan y una estrategia real y factible para avanzar hacia la descarbonización en materia de obras públicas y movilidad.

Nuestro territorio es único y finito, y debemos poner sobre la mesa todas aquellas iniciativas que estén de nuestra mano para contribuir a su cuidado y protección.