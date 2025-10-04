Ilusión por el proyecto que estamos creando: dos años cumpliendo y consolidando un futuro para Canarias

En Canarias, cada calle, cada barrio y cada isla cuenta una historia distinta, pero todas comparten un mismo hilo: la aspiración de su gente a ... vivir mejor, a crecer y a sentirse en casa en su tierra. Esa es la esencia del compromiso que asumí cuando tomé la responsabilidad al frente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y también como secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria: trabajar para que esas aspiraciones se conviertan en realidades.

Dos años después, podemos decir con orgullo que hemos avanzado en esa dirección. No se trata solo de anuncios o de planes futuros: hablamos de resultados que ya están cambiando la vida de miles de canarios y canarias.

En vivienda, hemos dado el mayor impulso de la historia reciente a la construcción pública. Hoy hay en marcha más de 2.000 viviendas con una inversión que supera los 300 millones de euros, y en 2024 se alcanzaron más de 4.000 nuevas viviendas construidas, rompiendo una tendencia de parálisis que había dejado la cifra en apenas 1.100 anuales durante más de una década. A este esfuerzo se suma una estrategia normativa sin precedentes, con dos decretos leyes que han impulsado la construcción de viviendas y que han permitido acelerar procesos, dejando atrás el inmovilismo que lastraba a Canarias.

Pero no hablamos solo de construir, sino de abrir puertas y oportunidades. Con medidas como el Bono de Alquiler Joven, cuya convocatoria acabamos de abrir, incrementando los precios máximos de los alquileres para que más personas puedan acceder; la Hipoteca Joven, la Vivienda Asequible Incentivada, para los que no pueden acceder a una vivienda pública y encuentran dificultades para acceder a una en el mercado libre, y la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de la historia (37,4 millones de euros); además estamos acompañando a los jóvenes y a las familias para que puedan acceder a un hogar digno. El interés demostrado en la última convocatoria de ayudas a la compra de vivienda por jóvenes, con 900 solicitudes, confirma que estamos en el camino correcto.

En infraestructuras y conectividad, 2024 marcó un récord de ejecución con 176 millones de euros certificados, la cifra más alta desde 2018. Obras estratégicas como el cierre del Anillo Insular con el túnel de Erjos, o la carretera de La Aldea, que han sorteado obstáculos y hoy avanzan con seguridad, garantizando la finalización de las que serán las infraestructuras viarias más importantes de la historia de Canarias. Además, hemos avanzado en la primera Estrategia Verde de Infraestructuras Viarias, introduciendo energías renovables y eficiencia energética en carreteras, puentes y túneles, con una inversión superior a 3,4 millones de euros.

En el ámbito de Puertos Canarios, hemos dado pasos decisivos para modernizar nuestras instalaciones y hacerlas más sostenibles, impulsando el modelo de EcoPuertos Inteligentes y atrayendo más de 40 millones de euros de inversión privada en concesiones y servicios que generarán riqueza y empleo en todas las islas.

En movilidad, hemos avanzado hacia un modelo más moderno y sostenible. La gratuidad del transporte público, la incorporación de guaguas eléctricas, el desarrollo del Mobility Lab y el impulso de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, que verá la luz en los próximos meses, son hitos que marcan un cambio de era. Pero quizá el mayor paso ha sido lograr que, por primera vez, el Gobierno de España se comprometa a financiar el tren en Gran Canaria y Tenerife, un proyecto estratégico que hoy cuenta con una gobernanza compartida entre el Ejecutivo autonómico y los cabildos.

Y no podemos olvidar el ámbito de Costas, en solo dos años hemos creado una Dirección General con identidad propia, impulsado la iniciativa Costas Afortunadas y comenzado a redactar la primera Ley Canaria de Costas, un hito en la defensa del litoral, de nuestra historia y de nuestro patrimonio natural.

Por eso, lejos de ser hechos aislados todos ellos forman parte de un mismo relato: el de un compromiso, el de una ilusión y el de un futuro que estamos construyendo entre todos y todas.

La ilusión que sentimos es la fuerza que nos empuja cada día a seguir transformando Canarias. Porque creemos en esta tierra, en su gente y en el futuro que juntos podemos alcanzar.