Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cober

Ilusión por el proyecto que estamos creando: dos años cumpliendo y consolidando un futuro para Canarias

En vivienda, hemos dado el mayor impulso de la historia reciente a la construcción pública. Hoy hay en marcha más de 2.000 viviendas con una inversión que supera los 300 millones de euros, y en 2024 se alcanzaron más de 4.000 nuevas viviendas construidas

Pablo Rodríguez

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC en Gran Canaria

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:23

Comenta

En Canarias, cada calle, cada barrio y cada isla cuenta una historia distinta, pero todas comparten un mismo hilo: la aspiración de su gente a ... vivir mejor, a crecer y a sentirse en casa en su tierra. Esa es la esencia del compromiso que asumí cuando tomé la responsabilidad al frente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y también como secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria: trabajar para que esas aspiraciones se conviertan en realidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  2. 2 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  3. 3

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  4. 4 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  5. 5 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  6. 6 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  7. 7 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  8. 8 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  10. 10 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ilusión por el proyecto que estamos creando: dos años cumpliendo y consolidando un futuro para Canarias

Ilusión por el proyecto que estamos creando: dos años cumpliendo y consolidando un futuro para Canarias