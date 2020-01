Otra vez los miedos atávicos

Empieza a ser una costumbre. Como gobiernen partidos de izquierda en este país, a algunos les da por rescatar los miedos atávicos de una parte de la sociedad española. Es más, el revuelo montado por el pin parental made in Murcia ya me ha despertado cierta sensación de déjà vu, de que esto ya lo viví alguna otra vez. No sé por qué no me extrañaría que de aquí a nada la iglesia vuelva a fletar guaguas para macro manifestaciones en Madrid en defensa de véte tú a saber qué.