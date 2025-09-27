Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Crecimiento azul

Ratificado el Tratado de Alta Mar ¿y ahora…?

La ratificación y puesta en marcha del Tratado es, como se ha visto, el final de un largo y difícil proceso y el inicio de otro aún más largo y difícil: impulsar su desarrollo y alcanzar los objetivos para los que ha sido planteado

Octavio Llinás

Expresidente de la Fundación Innovamar

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:45

Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Marruecos y Sierra Leona se unieron el 19 de septiembre a la lista de Estados (convirtiéndose en las ... partes 58 a 61 del pacto de las 60 necesarias) que han ratificado el Tratado formalmente conocido como: 'Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional' BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), que fue adoptado por los Estados Miembros de la ONU en junio de 2023, tras casi dos décadas de negociaciones.

