Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crecimiento azul

COP30: fuera de Objetivo

Las condiciones de partida de este COP, que cierra la primera década desde el Acuerdo de Paris en 2015, presentan un nivel de singularidad que, por su proyección y lo que suponen de forma inmediata, merecen per se una reflexión

Octavio Llinás

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

Mañana comienzan en Belém do Pará (Brasil) las sesiones de trabajo del COP30 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre ... el Cambio Climático), que se desarrollaran hasta el próximo día 21 (si no hay algún retraso por negociaciones últimas, como suele ocurrir).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  3. 3 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  4. 4 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  5. 5 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  6. 6 El tren de borrascas no frena y la Aemet destapa cómo serán las lluvias en Canarias
  7. 7 Una palmera se desploma y aplasta un coche en Lomo Los Frailes: «A otra hora, habría habido una desgracia»
  8. 8 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  9. 9 Un hombre agrede a una persona tras una discusión al grito de «les voy a apuñalar a todos» en Schamann
  10. 10 Tres claves por las que el Gobierno rechaza la petición de zona tensionada de Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 COP30: fuera de Objetivo