Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
Eólina marina. C7
Crecimiento azul

Avanzar hacia ninguna parte

Análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la energía eólica marina

Octavio Llinás

Expresidente de la Fundación Innovamar

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:28

Comenta

Hace más de un año que se aprobó el Real Decreto 962/2024 de 24 de septiembre, por el que se regula la producción de ... energía eléctrica a partir de fuentes renovables e instalaciones ubicadas en el mar (lo que suponía era posible a partir de ese momento), anunciándose así, la inminente aprobación y publicación de las bases del procedimiento de concurrencia competitiva para el otorgamiento de los derechos, que debían hacer posible la puesta en marcha del proceso administrativo para desarrollar la generación de energía eléctrica desde el mar (en España fundamentalmente la eólica flotante).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  3. 3 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  4. 4 Los empresarios de Triana piden más cámaras en las calles para frenar los hurtos en los comercios
  5. 5 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  6. 6 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística
  7. 7 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  8. 8

    De amputar piernas a quitar patas de gallo
  9. 9 Ocho vuelos desviados por la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte
  10. 10 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Avanzar hacia ninguna parte

Avanzar hacia ninguna parte