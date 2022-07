Recomiendo que respiren hondo y aporten alguna dosis de humor, si es que pueden. Los políticos ya están en modo elecciones y sus pensamientos están puestos en 2023, pero estos meses previos serán decisivos por lo que dar pasos en falso puede salir muy caro. Ahora que está de moda la presentación de candidaturas con vistas a años luz, Las Palmas de Gran Canaria, en una experiencia piloto, presentó a la sociedad el pasado sábado el nuevo circuito de Fórmula 1 de la capital. El trazado, desde El Sebadal a San Telmo, espera ser homologado por la federación internacional y su principal virtud es la velocidad.

Carlos Sainz o Fernando Alonso hubiesen disfrutado el sábado de lo lindo en el Gran Premio Cabalgata 2022, una experiencia nueva en pleno verano. En un visto y no visto hubiesen alcanzado la meta, en un circuito con muy poco público y que concluyó sin pena ni gloria, solo con la muestra final, ya avanzada la noche, de que nuestra sociedad, sobre todo la más joven, necesita una profunda reflexión ante la falta de valores y principios que demuestran siempre que se lanzan al ruedo sin ninguna red.

La Cabalgata fue meteórica, con muchas carrozas casi vacías y con un escaso ambiente. La sensación recibida fue que el evento se hizo para salir del paso, con poco cariño. ¿Y al acabar el Gran Premio que había? Ni ceremonias, ni espectáculos, ni nada. Jóvenes deambulando buscando un lugar para el macrobotellón. Los que acudieron el domingo por la mañana a las calles colindantes por donde acabó esta fugaz cabalgata se echaban las manos a la cabeza al comprobar semejante espectáculo dantesco, una guarrada que daba vergüenza ajena.

Y ese día tan extraño, en el que los carnavaleros no se explicaban qué estaba sucediendo y que se veían a las 8 de la tarde en la zona de meta sin explicarse qué había pasado, finalizó con una brutal agresión a un joven en Rafael Cabrera. Ya la Policía Nacional ha hecho su trabajo, pero viendo las imágenes de la detención de los dos presuntos autores de los hechos -dos jóvenes marroquíes- saliendo de un centro para menores no acompañados ubicado en la calle de La Pelota, en Vegueta, me vino rápidamente a mi memoria la frase contundente de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, a raíz de la reyerta en el centro de acogida de Las Raíces, en Tenerife. «Se deportarán los inmigrantes que participen en altercados», dijo. ¿Qué creen que pasará?