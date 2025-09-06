Ciencia (profesor Caballero Ortega) frente a barbarie humana

Hay mañanas, estimado lector, muy distintas a otras a pesar de coincidencias climáticas, relajados dormires y serenos despertares. Tantas son las diferencias que, incluso, hasta ... parecidas albas, amanecidas o madrugadas son drásticamente dispares. Más: radicalmente opuestas.

Un día, por ejemplo, este cuerpo en que vivo y en el cual me apoyo sigue ágil. Nada más despertar es rápido en el salto camero hacia afuera, el aparente vacío. Y mira por la ventana para contemplar, como siempre, la cerrada nocturnidad del exterior: exquisitamente despierta y activa, invita a reflexiones en el silencio. Y el mismo esqueleto o armazón que me cubre abre las páginas de periódicos para contrastar noticias escuchadas a través de la radio desde media hora antes, pues en el conocimiento (e interpretación) de las palabras orales y escritas se encuentran sendas o veredas para aproximarnos al riguroso saber de las cosas (o, al menos, intentarlo).

Y aunque las tímidas e iniciales luces naturales aún tardarán un par de horas en apuntarse y darse a conocer, uno siente en su cuerpo la satisfacción de la vida, la alegría por mantener serenos y relajados los pálpitos vitales que la sostienen... aunque algún día la mandarán al carajo, 'a Las Chacaritas', a la muerte, expresión ('Irse a...') registrada en el Diccionario básico de canarismos y traída de Argentina por emigrantes canarios. La escuché en Gáldar durante años infantiles y juveniles.

Pero hay días también muy tempraneros en los cuales impactan desánimos, desalientos, emputamientos (¿cuándo despertará con coraje y tesón la civilizada Europa frente a la barbarie en Gaza?), decepciones (la desnaturalización ética y profesionalización de la Política, definida esta por Bobbio como «libertad, pluralismo, no violencia, paz, fraternidad, igualdad»)...

Entonces vienen a mi recuerdo palabras poéticamente combinadas, versos memorizados desde el aula. Ambos conjuntos impactaban en mis alumnos cuando comentábamos a Tomás Morales («para lograr el triunfo luché desesperado, / y cuando ya mi brazo desfallecía, cansado, / una mano, en la noche, me arrebató el timón»), Domingo Rivero (»Sólo sé que en tus hombros [de su cuerpo] hice mía / mi cruz, mi parte en el dolor humano») o Alonso Quesada («sobre una roca, frente al mar, aguardo / el mañana, ¡y el otro...!»).

«¡Que no cunda el desánimo!», me digo, me aconsejo. Y como ya nos conocemos y andamos de la mano mi cuerpo y yo desde hace setenta y tantos años, miro a su silencio y capto inicial reproche, ligera regañina, entrañable mirada de confabulación. Y yo, a veces como los muros de la patria quevedesca («si un tiempo fuertes, ya desmoronados, / de la carrera de la edad cansados»), saco fuerzas para continuar por los caminos machadianos.

Sí, machadianos: mi compromiso o acuerdo conmigo mismo desde mis iniciales soledades en Gáldar fue el de mantener enhiestas la voz y las palabras mientras queden fuerzas, ánimos y posibilidades... aunque puedo herrar*, y me ocurre, tal es la condición humana. Y temo que esta y sus perspectivas sigan mermando de vez en vez si el pueblo nuestro (generalizo) -dócil, sumiso y amante de disparatadas ignorancias- no abre de una puñetera vez las obligaciones y los ojos para defenderse de quienes y contra quienes renuevan cadenas de odios, miserias humanas, deshumanizaciones…

Pero también hay otros hechos que jeringan desde las primeras horas. Ocurrió un mes de agosto de hace ochenta años, exactamente los días 6 y 8. Las ciudades japonesas de Hirosima y Nagasaki fueron literalmente arrasadas por las bombas atómicas lanzadas desde aviones norteamericanos: trescientos mil muertos inmediatos, decenas de miles al paso de los años a causa de cánceres, quemaduras...

Como siempre, la población civil paga con ruinas, sangre y muertes las barbaries, salvajadas y atrocidades de quienes -solo durante el siglo XX- en sus afanes expansionistas (la Alemania del Káiser y mariscales, la nazi, la Italia fascista, el Japón imperial...) dictaron y firmaron desde muy protegidos despachos las órdenes de masiva destrucción como también sucedió con Vietnam y pasa actualmente en Gaza, Líbano, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, República Democrática del Congo, países del Sahel como Burkina Faso... La congelada mente de Putin, la atrofia racional de Trump, el rearme de la OTAN, el refortalecimiento de China, doce mil armas nucleares… ¿A dónde nos llevará esta locura del ser humano?, le pregunto a Dios. Pero Dios, por enésima vez, no contesta. (¿O no me contesta?)

Fue también en agosto. La semana anterior me impactó la esquela (CANARIAS7) de Pascual Caballero Ortega, 75 años, profesor jubilado de la Universidad de LPGC, área de conocimiento de Biología Vegetal. Nuestra relación, inicialmente profesional, arranca en las pruebas de Selectividad de cuyos tribunales formé parte varias veces, unos presididos por el profesor Gonzalo Pérez Armas, otros por el docente Enrique Rubio Royo y los terceros por el maestro Sergio Pérez Parrilla.